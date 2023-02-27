Найсмачніший рулет із маком і горіхами: докладний рецепт

Рулет виходить смачним і дуже поживним.

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Маковий рулет із горіхами, випечений на дріжджах і посипаний цукровою пудрою — що може бути до чаю або кави краще. Готується він просто, а з інгредієнтів, перерахованих автором кулінарного блоку "Смачні рецепти на кожен день" виходить два рулети завдовжки 28 сантиметрів, чого вистачить, щоб пригостити якнайбільше рідних і близьких.

Рулет із горіхами та маком

Інгредієнти:

сметана (15% -20%) — 130 г;

цукор — 40 г;

ванільний цукор — 10 г;

дріжджі — 10 г (або 5 г сухих);

борошно — 330 г;

жовтки — 2 шт.;

вершкове масло (82%) — 150 г;

сіль — дрібка.

Для начинки:

мак — 300 г;

вода — 600-700 мл;

горіхи — 150 г;

цедра лимона — 1 ст. л;

білки — 2 шт.;

цукор — 140 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього дріжджі розкришити (якщо свіжі), всипати їх у сметану, туди додати цукор, ванільний цукор, сіль, жовтки. Все добре перемішати вінчиком, доки не вийде однорідна маса. В окремий посуд просіяти борошно, викласти в неї масло, нагріте до кімнатної температури. Розтерти борошно з маслом руками в однорідну крихту. Додати сметанну суміш. Замісити м'яке, гладке тісто, що не прилипає до рук. Накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на 2-24 години.

Наступний етап — приготування начинки. Мак залити питною водою чи молоком. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 15 хвилин, помішуючи час від часу. Зняти з плити та відставити на годину. Друшляк застелити тканиною і викласти мак, максимально віджавши його в тканині, після чого викласти в ємність і пробити занурювальним блендером до однорідності.

Білки кімнатної температури з'єднати із сіллю, збити на мінімальній швидкості міксера до дрібних бульбашок. Не перестаючи збивати, додавати ванільний цукор і цукор невеликими порціями. Збільшити швидкість до максимальної і збивати доки маса не стане глянсовою і добре триматиметься на вінчиках. До маку додати підсмажені та грубо посічені горіхи, цедру, перемішати. У два прийоми додати білки, добре вимішуючи щоразу.

Тісто поділити на дві частини. Поверхню посипати борошном і розкатати частину тіста 30 на 30 см. Викласти половину начинки, розподілити, не доходячи до країв на 1,5 см. Згорнути не дуже туго рулет. Защипнути краї. Рулет викласти на пергамент і загорнути в нього так, щоб між заготовкою і папером був невеликий простір в 2 см. Краї пергаменту загорнути (виходить як цукерка загорнута в папір). Також згорнути другий рулет. Викласти обидва на лист, швом униз. Залишити за кімнатної температури на 30 хв. Тісто підросте і заготовка щільно приляже до паперу.

Випікати у попередньо розігрітій духовці за температури 180 на середньому рівні без конвекції 40-45 хв. Остудити на решітці, розгорнувши папір на краях. Як охолоне зняти папір, посипати цукровою пудрою.

Раніше Фокус писав, як приготувати здобні булочки з маком.