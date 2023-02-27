Пирог с молодой капустой. Рецепт вкусной сезонной выпечки

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Уже начала появляться молодая капуста, а значит, самое время печь пироги.

Пироги – это очень вкусно. А пирог с капустой особенно хорош тем, что его можно есть как горячим, так и холодным. Фокус расскажет, как приготовить вкусный пирог с молодой капустой, которая уже начала появляться на прилавках.

Пирог с молодой капустой

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 500 гр;

Молоко — 250 мл;

Сливочное масло — 250 гр;

Соль – полстоловой ложки;

Сахар — 2 ст. л.;

Свежие дрожжи — 22 гр;

Для начинки:

Один кочан молодой капусты;

Молоко — 150 мл;

Сливочное масло — 20 гр;

растительное масло — 50 мл;

Соль, молотый черный перец.

Смешайте в миске муку, соль, сахар, раскрошите прессованные дрожжи. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перетрите тесто в крошку. Можно это сделать вручную, можно использовать кухонный комбайн.

Молоко должно быть теплым, чтобы дрожжи "заработали", так что слегка подогрейте его в микроволновке и влейте к прочим ингредиентам. Тесто получится липким и мягким, именно таким, как требуется. Накройте его полотенцем и оставьте на час, чтобы подросло.

Теперь время готовить начинку. Капусту нарежьте помельче, лучше всего кубиками, добавьте столовую ложку соли, перемешайте и перетрите руками, залейте кипятком, чтобы размягчить листья и оставьте так минут на десять. Потом воду слейте, а капусту отожмите.

В глубокой сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла. Можно обойтись одним растительным, но сливочное придаст начинке приятный вкус. Выложите капусту и обжаривайте около десяти минут, после влейте молоко и томите на минимальном огне минут 20, пока вся жидкость не выпарится.

Посолите и поперчите, если требуется.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, или просто застелите пергаментом. Тесто разделите на две части. Большую раскатайте в круг и поместите в форму, чтобы края свисали. Выложите начинку, меньшую часть теста раскатайте и положите поверх начинки, залепите края, сделайте в центре отверстие, чтобы выходил пар. Смажьте сверху яйцом, посыпьте кунжутом.

Пеките в духовке, разогретой до 180 градусов около часа, пока корочка не станет румяной.

Также вы можете приготовить заливной пирог с капустой. Тесто для него месить не потребуется, что очень экономит время.