Пиріг із молодою капустою. Рецепт смачної сезонної випічки

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Уже почала з'являтися молода капуста, а отже, саме час пекти пироги.

Пироги — це дуже смачно. А пиріг із капустою особливо смачний через те, що його можна їсти як гарячим, так і холодним. Фокус розповість, як приготувати смачний пиріг із молодою капустою, яка вже почала з'являтися на прилавках.

Пиріг із молодою капустою

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно — 500 гр;

Молоко — 250 мл;

Вершкове масло — 250 гр;

Сіль — пів столової ложки;

Цукор — 2 ст. л.;

Свіжі дріжджі — 22 гр;

Для начинки:

Один качан молодої капусти;

Молоко — 150 мл;

Вершкове масло — 20 гр;

Рослинна олія — 50 мл;

Сіль, мелений чорний перець.

Змішайте в мисці борошно, сіль, цукор, розкришіть пресовані дріжджі. Додайте нарізане кубиками вершкове масло та перетріть тісто на крихту. Можна зробити це вручну, можна використовувати кухонний комбайн.

Молоко має бути теплим, щоб дріжджі "запрацювали", так що злегка підігрійте його в мікрохвильовій печі та влийте до інших інгредієнтів. Тісто вийде липким і м'яким — саме таким, як потрібно. Накрийте його рушником і залиште на годину, щоб підросло.

Тепер час готувати начинку. Капусту наріжте дрібно, найкраще кубиками, додайте столову ложку солі, перемішайте й перетріть руками, залийте окропом, щоб розм'якшити листя, й залиште хвилин на десять. Потім воду злийте, а капусту відіжміть.

У глибокій сковороді розігрійте суміш рослинної олії та вершкового масла. Можна обійтися однією олією, але масло надасть начинці приємного смаку. Викладіть капусту й обсмажуйте близько десяти хвилин, потім влийте молоко й тушкуйте на мінімальному вогні 20 хвилин, поки вся рідина не випарується.

Посоліть і поперчіть, якщо потрібно.

Змастіть форму для випічки вершковим маслом або просто застеліть пергаментом. Тісто розділіть на дві частини. Більшу розкатайте у форму круга та помістіть у форму, щоб краї звисали. Викладіть начинку, меншу частину тіста розкатайте й покладіть поверх начинки, заліпіть краї, зробіть у центрі отвір, щоб виходила пара. Змастіть зверху яйцем, посипте кунжутом.

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів близько години, поки скоринка не стане рум'яною.

Також можна приготувати заливний пиріг із капустою. Тісто для нього місити не потрібно, що дуже економить час.