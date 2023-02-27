Сытное блюдо. Рецепт говядины, тушеной в пиве

Это простой рецепт, который невозможно испортить.

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Говядину, тушеную таким способом, можно есть с гарниром, можно использовать, как начинку для пирогов, или добавлять к спагетти в качестве мясного соуса.

Рецепт опубликовала известный фуд-блогер Илона Фанта, родом из Полтавы, а сейчас проживающая в Израиле.

Плюс в том, что для этого блюда можно брать недорогую говядину, жестковатое мясо все равно растушится в процессе приготовления.

Говядина, тушеная в пиве

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг;

Две луковицы;

Пиво – 0,5 л;

Вустерский соус – 125 мл;

Три зубчика чеснока;

Сушеные лесные грибы – 1 ст. л.;

Соль, черный перец, кориандр, растительное масло.

Мясо нарежьте небольшими кубиками на один укус, также кубиками нарежьте лук и накрошите чеснок.

Разогрейте растительное масло в посуде для тушения. Лучше выбрать толстостенную посуду. Мясо обжарьте со всех сторон и достаньте в миску. В этой же посуд обжарьте и протушите лук и чеснок.

Верните мясо в кастрюлю, перемешайте, убавьте огонь до минимального и тушите минут 15. Посолите, поперчите, добавьте молотый кориандр, тушите еще минут 15. Влейте половину пива (кстати, выбирать лучше темное пиво, или то, где в составе есть мед), и половину порции вустерширского соуса и тушите на маленьком огне около часа. После добавьте остальное пиво, соус и сушеные грибы и тушите еще час.

Также вы можете приготовить идеальную говядину по-бургундски. Это очень простой и вкусный рецепт французских крестьян.