Ситна страва. Рецепт яловичини, тушкованої в пиві

Це простий рецепт, який неможливо зіпсувати.

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Яловичину, тушковану таким способом, можна їсти з гарніром, можна використовувати як начинку для пирогів або додавати до спагеті як м'ясний соус.

Рецепт опублікувала відома фуд-блогерка Ілона Фанта, яка родом із Полтави, а зараз проживає в Ізраїлі.

Плюс у тому, що для цієї страви можна брати недорогу яловичину, жорстке м'ясо все одно розтушкується в процесі приготування.

Яловичина, тушкована в пиві

Інгредієнти:

Яловичина — 1 кг;

Дві цибулини;

Пиво — 0,5 л;

Вустерський соус — 125 мл;

Три зубчики часнику;

Сушені лісові гриби — 1 ст. л.;

Сіль, чорний перець, коріандр, олія.

М'ясо наріжте невеликими кубиками на один укус, також наріжте кубиками цибулю та накришіть часник.

Розігрійте олію в посуді для тушкування. Краще вибрати товстостінний посуд. М'ясо обсмажте з усіх боків і дістаньте в миску. У цьому ж посуді обсмажте й протушкуйте цибулю та часник.

Поверніть м'ясо в каструлю, перемішайте, зменшіть вогонь до мінімального й тушкуйте 15 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте мелений коріандр, тушкуйте ще хвилин 15. Влийте половину пива (до речі, вибирати краще темне пиво або те, де в складі є мед) і половину порції вустерширського соусу й тушкуйте на маленькому вогні близько години. Після цього додайте решту пива, соусу та сушені гриби й тушкуйте ще годину.

Також ви можете приготувати ідеальну яловичину по-бургундськи. Це дуже простий і смачний рецепт французьких селян.