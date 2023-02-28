Самый вкусный соус. Рецепт курицы по-тоскански

Сливочно-томатный соус придает этому блюду чудесный вкус.

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Из курицы можно приготвоить, что угодно: от вкусного бульона до отличного жаркого. Но курица по-тоскански – это идеальное сочетание нежного мяса и сливочно-томатного соуса. Это блюдо идеально подходит к гарниру, вроде простого риса, спагетти, или отварного картофеля. А можно просто есть его со свежим хлебом, макая его в соус.

Хоть название явно намекает на итальянские корни, это популярный американский рецепт. Скорей всего, это адаптированный под реалии США народный рецепт итальянских эмигрантов.

Лучше взять не только белое куриное мясо, а также филе бедер, или голеней, так получится вкуснее, так как куриные грудки более сухие. Если готовите из грудок – берите четыре штуки, если филе бедра – пять штук. Совмещайте, как вам будет удобно и вкусно. Рецепт опубликовала популярный фуд-блогер Илона Фанта.

Курица по-тоскански

Ингредиенты:

Куриное мясо – четыре грудки, пять филе бедра, или как вам удобно;

Консервированные томаты – 300 мл, или можете взять свежие;

Сливки – 100-150 мл;

Половина луковицы;

Два зубка чеснока;

Орегано – 5-6 веточек, или 1 чайная ложка сушеного;

Шпинат – 200 гр;

Вино сухое белое (по желанию) – 50 мл;

Паприка – 1 ч. л.;

Соль, черный перец

Мука – 3-4 ст. л.;

Растительное масло, соль, перец.

Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите ножом. Если у вас шпинат свежий – помойте и крупно нарежьте. Если замороженный – разморозьте.

Разогрейте сотейник, налейте растительное масло. Курицу обваляйте в муке и обтряхните лишнее. Обжарьте с двух сторон по паре минут с каждой стороны.

Переложите курицу на тарелку. В сотейник, в то же масло, где жарилось мясо, высыпьте лук и чеснок. Потомите до прозрачности пару минут, добавьте орегано и паприку и перемешайте.

Влейте белое вино и перемешайте, чтобы алкоголь выпарился. Влейте томаты. Если у вас свежие, или консервированные целиком томаты, можете порезать их, или пару раз провернуть в блендере, но чтобы получилось не пюре, а густая масса с кусочками помидоров, так получится вкуснее. Перемешайте и добавьте сливки. Посолите и поперчите по вкусу.

Верните курицу в соус и тушите на небольшом огне под крышкой минут 20.

После добавьте шпинат, перемешайте и потомите еще пару минут. После выключайте огонь и дайте блюду постоять еще минут десять.

Также вы можете приготовить вкусную курицу под ананасами и сыром.