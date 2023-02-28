Самый вкусный соус. Рецепт курицы по-тоскански
Сливочно-томатный соус придает этому блюду чудесный вкус.
Из курицы можно приготвоить, что угодно: от вкусного бульона до отличного жаркого. Но курица по-тоскански – это идеальное сочетание нежного мяса и сливочно-томатного соуса. Это блюдо идеально подходит к гарниру, вроде простого риса, спагетти, или отварного картофеля. А можно просто есть его со свежим хлебом, макая его в соус.
Хоть название явно намекает на итальянские корни, это популярный американский рецепт. Скорей всего, это адаптированный под реалии США народный рецепт итальянских эмигрантов.
Лучше взять не только белое куриное мясо, а также филе бедер, или голеней, так получится вкуснее, так как куриные грудки более сухие. Если готовите из грудок – берите четыре штуки, если филе бедра – пять штук. Совмещайте, как вам будет удобно и вкусно. Рецепт опубликовала популярный фуд-блогер Илона Фанта.
Курица по-тоскански
Ингредиенты:
- Куриное мясо – четыре грудки, пять филе бедра, или как вам удобно;
- Консервированные томаты – 300 мл, или можете взять свежие;
- Сливки – 100-150 мл;
- Половина луковицы;
- Два зубка чеснока;
- Орегано – 5-6 веточек, или 1 чайная ложка сушеного;
- Шпинат – 200 гр;
- Вино сухое белое (по желанию) – 50 мл;
- Паприка – 1 ч. л.;
- Соль, черный перец
- Мука – 3-4 ст. л.;
- Растительное масло, соль, перец.
Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите ножом. Если у вас шпинат свежий – помойте и крупно нарежьте. Если замороженный – разморозьте.
Разогрейте сотейник, налейте растительное масло. Курицу обваляйте в муке и обтряхните лишнее. Обжарьте с двух сторон по паре минут с каждой стороны.
Переложите курицу на тарелку. В сотейник, в то же масло, где жарилось мясо, высыпьте лук и чеснок. Потомите до прозрачности пару минут, добавьте орегано и паприку и перемешайте.
Влейте белое вино и перемешайте, чтобы алкоголь выпарился. Влейте томаты. Если у вас свежие, или консервированные целиком томаты, можете порезать их, или пару раз провернуть в блендере, но чтобы получилось не пюре, а густая масса с кусочками помидоров, так получится вкуснее. Перемешайте и добавьте сливки. Посолите и поперчите по вкусу.
Верните курицу в соус и тушите на небольшом огне под крышкой минут 20.
После добавьте шпинат, перемешайте и потомите еще пару минут. После выключайте огонь и дайте блюду постоять еще минут десять.
Также вы можете приготовить вкусную курицу под ананасами и сыром.