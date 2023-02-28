Найсмачніший соус. Рецепт курки по-тосканськи

Вершково-томатний соус надає цій страві чудового смаку.

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Із курки можна приготувати будь-що: від смачного бульйону до відмінної печені. Але курка по-тосканськи — це ідеальне поєднання ніжного м'яса та вершково-томатного соусу. Ця страва ідеально підходить до гарніру на зразок простого рису, спагеті або відвареної картоплі. А можна просто їсти її зі свіжим хлібом, вмочуючи його в соус.

Хоча назва явно натякає на італійське коріння, це популярний американський рецепт. Найімовірніше, це адаптований під реалії США народний рецепт італійських емігрантів.

Краще взяти не тільки біле куряче м'ясо, а також філе стегон або гомілок, так вийде смачніше, тому що курячі грудки сухіші. Якщо готуєте з грудок, беріть чотири штуки, якщо філе стегна — п'ять штук. Поєднуйте, як вам буде зручно та смачно. Рецепт опублікувала популярна фуд-блогерка Ілона Фанта.

Курка по-тосканськи

Інгредієнти:

Куряче м'ясо — чотири грудки, п'ять філе стегна або як вам зручно;

Консервовані томати — 300 мл, або можете взяти свіжі;

Вершки — 100-150 мл;

Половина цибулини;

Два зубчики часнику;

Орегано — 5-6 гілочок або 1 чайна ложка сушеного;

Шпинат — 200 г;

Вино сухе біле (за бажанням) — 50 мл;

Паприка — 1 ч.л.;

Сіль, чорний перець

Борошно — 3-4 ст.л.;

Рослинна олія, сіль, перець.

Цибулю наріжте кубиками, часник подрібніть ножем. Якщо у вас свіжий шпинат, помийте та крупно наріжте. Якщо заморожений — розморозьте.

Розігрійте рондель, налийте олію. Курку обваляйте в муці й обтрусіть зайве. Обсмажте з двох сторін по парі хвилин із кожної сторони.

Перекладіть курку на тарілку. У рондель, у ту ж олію, де смажилося м'ясо, висипте цибулю та часник. Тушкуйте до прозорості кілька хвилин, додайте орегано та паприку й перемішайте.

Влийте біле вино та перемішайте, щоб алкоголь випарувався. Влийте томати. Якщо у вас свіжі або консервовані цілі томати, можете порізати їх або кілька разів провернути в блендері, але щоб вийшло не пюре, а густа маса зі шматочками помідорів, так вийде смачніше. Перемішайте й додайте вершки. Посоліть і поперчіть до смаку.

Поверніть курку в соус і тушкуйте на невеликому вогні під кришкою 20 хвилин.

Після цього додайте шпинат, перемішайте потім ще кілька хвилин. Після цього вимикайте вогонь і дайте страві постояти ще хвилин десять.

Також ви можете приготувати смачну курку під ананасами та сиром.