Twix в домашних условиях: как приготовить аналог знаменитого батончика

Приготовленный по такому рецепту батончик ничем не уступает оригиналу.

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Каждый, наверное, еще с детства помнит вкус и рекламу "палочек Twix". Это лакомство легко можно приготовить в домашних условиях. Как это сделать, детально рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура.

Домашний Twix

Ингредиенты:

сахар – 175 гр;

сливочное масло (82,5%) – 75 гр;

соль – 0,5 ч. л;

сливки (33%) – 120 мл.

Для печенья:

мука – 150 гр;

сливочное масло – 50 гр;

сахар – 40 гр;

яйцо – 1 шт.

Для глазури:

Белый шоколад – приблизительно 200 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим карамель. Для этого в сотейнике или на сковороде с толстым дном на среднем огне растопить сахар, добавить мягкое сливочное масло, соль и быстро перемешать, влить горячие сливки, перемешать и подержать на огне еще пару минут, а затем снять и дать полностью остыть.

Дальше нужно приготовить печенье. Муку с мягким сливочным маслом перетереть до состояния крошки. Добавить сахар, яйцо и замешать мягкое тесто. Сформировать прямоугольник длиной 19 см, шириной 11 см и толщиной 1 см. Наколоть вилкой и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут (до золотистого цвета). Полностью остудить.

Последний этап – сбор батончиков. Сначала на полностью остывшее печенье нанести по всей площади остывшую карамель и убрать в морозилку на ночь. Чтобы карамель не стекала с печенья, лучше взять форму с бортиками или обмотать края печенья с карамелью пергаментной бумагой или фольгой.

После этого достать печень из холодильника и разрезать на восемь батончиков. Снова убрать в морозилку на 15 минут.

Белый шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане. Каждый батончики окунуть в растопленный шоколад и выложить на ровную поверхность, застеленную пергаментной бумагой. Можно еще сверху сделать узор. Убрать в холодильник до застывания шоколада и там же хранить.

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