Twix у домашніх умовах: як приготувати аналог знаменитого батончика

Приготовлений за таким рецептом батончик нічим не гірші від оригіналу.

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Кожен, напевно, ще з дитинства пам'ятає смак та рекламу "паличок Twix". Ці ласощі легко можна приготувати в домашніх умовах. Як це зробити, детально розповіла та показала кулінарний блогер Валерія Велігура.

Домашній Twix

Інгредієнти:

цукор – 175 гр;

вершкове масло (82,5%) — 75 гр;

сіль — 0,5 ч. л;

вершки (33%) – 120 мл.

Для печива:

борошно — 150 гр;

вершкове масло – 50 гр;

цукор – 40 гр;

яйце – 1 шт.

Для глазурі:

Білий шоколад – приблизно 200 грн.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо карамель. Для цього в сотейнику або на сковороді з товстим дном на середньому вогні розтопити цукор, додати м'яке вершкове масло|, сіль і швидко перемішати, влити гарячі вершки, перемішати і потримати на вогні ще пару хвилин, а потім зняти і дати повністю охолонути.

Далі потрібно приготувати печиво. Борошно із м'яким вершковим маслом перетерти до стану крихти. Додати цукор, яйце та замішати м'яке тісто. Сформувати прямокутник довжиною 19 см, шириною 11 см і товщиною 1 см. Наколоти вилкою і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин (до золотистого кольору). Повністю охолодити.

Останній етап – пригготування батончиків. Спочатку на печиво, що повністю охололо, нанести по всій площі карамель, що охолола, і прибрати в морозилку на ніч. Щоб карамель не стікала з печива, краще взяти форму з бортиками або обмотати краї печива з карамеллю пергаментним папером або фольгою.

Після цього дістати печінку з холодильника та розрізати на вісім батончиків. Знову покласти у морозилку на 15 хвилин.

Білий шоколад розтопити в мікрохвильовій печі. Кожен батончик занурити у розтоплений шоколад і викласти на рівну поверхню, застелену пергаментним папером. Можна ще згори зробити візерунок. Забрати в холодильник до застигання шоколаду і там же зберігати.

Раніше Фокус писав, як приготувати чізкейк зі смаком Snickers.