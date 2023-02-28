Идеальный семейный ужин: как приготовить жаркое по-деревенски

Просто, сытно — отличный вариант второго блюда для всей семьи!

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Жаркое по-деревенски удачно совмещает качества первого и второго блюда, соответственно, может использоваться как в качестве первого, так и второго, а в иных ситуациях — заменять оба сразу. Готовится в сковороде с толстым дном — либо в любом толстостенной посуде, рекомендует автор — Екатерина Пожарова с omnibus.com.ua

Жаркое по-деревенски

Ингредиенты

свинина — 1 кг;

картофель — 3 ;

морковь — 2 ;

чеснок — 4-5 зубчиков;

томатная паста — 2 ст. л.;

лавровый лист — 4;

душистый перец горошком — 5-6;

паприка — 1 ч. л.;

укроп — 1 пучок;

растительное масло;

соль, перец

Жаркое по-деревенски готовим так. Промываем мясо, высушиваем бумажным полотенцем, срезаем пленки и лишние жиры, нарезаем крупными кусками. Морковь нарезаем брусками, картофель — кубиками. Зубчики чеснока очищаем и разрезаем на 4 части каждую.

Берем посуду с толстыми стенками и антипригарным покрытием. Наливаем растительное масло и хорошо прогреваем. На сильном огне начинаем обжаривать мясо — это дает нам быстрое образование корочки, что как бы "консервирует" вкус внутри каждого куска. Когда мясо подрумянилось, кладем к нему морковь и обжариваем до румяного состояния. Добавляем нарезанный картофель. Прожариваем все это на среднем огне минут 10, после чего добавляем чеснок, томатную пасту и специи — лавровый лист с душистым перцем горошком.

Заливаем водой так, чтобы продукты ею слегка покрылись. Солим, перчим, хорошенько все перемешиваем и тушим на слабом огне минут 30. В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп, даем ему прокипеть со всем остальным минуту-другую и убираем блюдо с огня. Дальше — делаем, как делали наши бабушки: укутываем кастрюлю теплым одеялом и даем настояться 10-15 минут.

Вот теперь жаркое по-деревенски готово!