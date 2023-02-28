Идеальный семейный ужин: как приготовить жаркое по-деревенски
Просто, сытно — отличный вариант второго блюда для всей семьи!
Жаркое по-деревенски удачно совмещает качества первого и второго блюда, соответственно, может использоваться как в качестве первого, так и второго, а в иных ситуациях — заменять оба сразу. Готовится в сковороде с толстым дном — либо в любом толстостенной посуде, рекомендует автор — Екатерина Пожарова с omnibus.com.ua
Жаркое по-деревенски
Ингредиенты
- свинина — 1 кг;
- картофель — 3 ;
- морковь — 2 ;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 4;
- душистый перец горошком — 5-6;
- паприка — 1 ч. л.;
- укроп — 1 пучок;
- растительное масло;
- соль, перец
Жаркое по-деревенски готовим так. Промываем мясо, высушиваем бумажным полотенцем, срезаем пленки и лишние жиры, нарезаем крупными кусками. Морковь нарезаем брусками, картофель — кубиками. Зубчики чеснока очищаем и разрезаем на 4 части каждую.
Берем посуду с толстыми стенками и антипригарным покрытием. Наливаем растительное масло и хорошо прогреваем. На сильном огне начинаем обжаривать мясо — это дает нам быстрое образование корочки, что как бы "консервирует" вкус внутри каждого куска. Когда мясо подрумянилось, кладем к нему морковь и обжариваем до румяного состояния. Добавляем нарезанный картофель. Прожариваем все это на среднем огне минут 10, после чего добавляем чеснок, томатную пасту и специи — лавровый лист с душистым перцем горошком.
Заливаем водой так, чтобы продукты ею слегка покрылись. Солим, перчим, хорошенько все перемешиваем и тушим на слабом огне минут 30. В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп, даем ему прокипеть со всем остальным минуту-другую и убираем блюдо с огня. Дальше — делаем, как делали наши бабушки: укутываем кастрюлю теплым одеялом и даем настояться 10-15 минут.
Вот теперь жаркое по-деревенски готово!