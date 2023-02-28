Ідеальна сімейна вечеря: як приготувати печеню по-сільському

Просто, ситно – чудовий варіант другої страви для всієї родини!

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Печеня по-сільськи вдало поєднує якості першої та другої страви, відповідно, може використовуватися як як перша, так і друга, а в інших ситуаціях — заміняти обидві відразу. Готується в сковороді з товстим дном або в будь-якому товстостінному посуді, рекомендує автор — Катерина Пожарова з omnibus.com.ua

Печеня по-сільському

Iнгредiєнти

свинина — 1 кг;

картопля — 3;

морква — 2;

часник — 4-5 зубчиків;

томатна паста — 2 ст. л.;

лавровий лист — 4;

запашний перець горошком — 5-6;

паприка — 1 ч. л.;

кріп — 1 пучок;

олія;

сіль перець

Печеню по-сільському готуємо так. Промиваємо м'ясо, висушуємо паперовим рушником, зрізаємо плівки та зайві жири, нарізаємо великими шматками. Моркву нарізаємо брусками, картоплю – кубиками. Зубчики часнику очищаємо та розрізаємо на 4 частини кожний.

Беремо посуд з товстими стінками та антипригарним покриттям. Наливаємо олію і добре прогріваємо. На сильному вогні починаємо обсмажувати м'ясо — це дає нам швидке утворення скоринки, що як би "консервує" смак усередині кожного шматка. Коли м'ясо підрум'янилося, кладемо до нього моркву та обсмажуємо до рум'яного стану. Додаємо нарізану картоплю. Просмажуємо все це на середньому вогні хвилин 10, після чого додаємо часник, томатну пасту та спеції – лавровий лист із запашним перцем горошком.

Заливаємо водою так, щоб продукти нею покрилися. Солимо, перчимо, добре все перемішуємо і тушкуємо на слабкому вогні хвилин 30. В самому кінці додаємо дрібно нарізаний кріп, даємо йому прокипіти з рештою хвилину-другу і прибираємо страву з вогню. Далі – робимо, як робили наші бабусі: укутуємо каструлю теплою ковдрою та даємо настоятися 10-15 хвилин.

Ось тепер печеня по-сільськи готова!