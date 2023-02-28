Идеально к чаю. Простой рецепт печенья на растительном масле

По этому рецепту печенье получается рассыпчатым и вкусным. И главное, для него нужен минимум ингредиентов.

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Печенье к чаю можно купить, а можно и приготовить самостоятельно. Причем из набора продуктов, который всегда есть в холодильнике. На это уйдет немного времени, и главное, не потребуется даже сливочное масло. Фокус расскажет, как приготовить вкусное и простое печенье, которое обязательно получится даже у неопытного кулинара.

Печенье на растительном масле

Ингредиенты:

Мука — 160 гр;

Одно яйцо;

Сахар — 60 гр;

Масло растительное без запаха — 40 мл;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Ванилин и соль.

В глубокой миске смешайте сахар, щепотку соли и щепотку ванилина, вбейте одно яйцо. Взбивайте миксером, или венчиком, пока смесь не получится пышной и светлой. Влейте растительное масло. Выбирайте масло без запаха с нейтральным вкусом. Снова взбейте будущее тесто.

Муку и разрыхлитель смешайте в отдельной миске и добавляйте к яично-масляной смеси частями, каждый раз перемешивая. Когда смешаете все ингредиенты, вымесите тесто. Оно получится липким и эластичным.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментом. И теперь формируйте печеньица. Смажьте руки растительным маслом, чтобы тесто не липло к пальцам, Отщипывайте от теста шарики размером с грецкий орех и выкладывайте на противень.

Отправьте печенье в духовку, выпекайте около 20 минут. Остудите и подавайте. В закрытой емкости печенье может храниться очень долго.

Также вы можете приготовить хрустящее и сладкое печенье хворост. Его пекут по всей Европе и, скорей всего, рецепт придумали в незапамятные времена.