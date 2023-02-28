Ідеально до чаю. Простий рецепт печива на олії

За цим рецептом печиво виходить розсипчастим і смачним. І головне, для нього потрібний мінімум інгредієнтів.

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Печиво до чаю можна купити, а можна приготувати самостійно. Причому з набору продуктів, який завжди є у холодильнику. На це піде трохи часу, і головне, не знадобиться навіть вершкове масло. Фокус розповість, як приготувати смачне та просте печиво, яке обов'язково вийде навіть у недосвідченого кулінара.

Печиво на олії

Інгредієнти:

борошно — 160 г;

одне яйце;

цукор — 60 г;

олія рослинна без запаху — 40 мл;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванілін і сіль.

У глибокій мисці змішайте цукор, дрібку солі та дрібку ваніліну, вбийте одне яйце. Збивайте міксером, або вінчиком, поки суміш не вийде пишною та світлою. Влийте олію. Вибирайте олію без запаху з нейтральним смаком. Знову збийте майбутнє тісто.

Борошно та розпушувач змішайте в окремій мисці та додайте до яєчно-олійної суміші частинами, щоразу перемішуючи. Коли змішаєте усі інгредієнти, вимісіть тісто. Воно вийде липким та еластичним.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застелите пергаментом. І тепер формуйте печиво. Змастіть руки олією, щоб тісто не липло до пальців, відщипуйте від тіста кульки розміром із волоський горіх і викладайте на деко.

ВІдправте печиво в духовку, випікайте приблизно 20 хвилин. Остудіть і подавайте. У закритій ємності печиво може зберігатись дуже довго.

Також ви можете приготувати хрумке та солодке печиво хмиз. Його печуть по всій Європі і, швидше за все, рецепт вигадали в незапам'ятні часи.