Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Ідеально до чаю. Простий рецепт печива на олії

Печиво на олії, простий рецепт печива, смачне печиво, як швидко приготувати печиво, прості рецепти печива на швидку руку
Фото: Getty Images | Печиво на олії

За цим рецептом печиво виходить розсипчастим і смачним. І головне, для нього потрібний мінімум інгредієнтів.

Related video

Печиво до чаю можна купити, а можна приготувати самостійно. Причому з набору продуктів, який завжди є у холодильнику. На це піде трохи часу, і головне, не знадобиться навіть вершкове масло. Фокус розповість, як приготувати смачне та просте печиво, яке обов'язково вийде навіть у недосвідченого кулінара.

Печиво на олії

Інгредієнти:

  • борошно — 160 г;
  • одне яйце;
  • цукор — 60 г;
  • олія рослинна без запаху — 40 мл;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ванілін і сіль.

У глибокій мисці змішайте цукор, дрібку солі та дрібку ваніліну, вбийте одне яйце. Збивайте міксером, або вінчиком, поки суміш не вийде пишною та світлою. Влийте олію. Вибирайте олію без запаху з нейтральним смаком. Знову збийте майбутнє тісто.

Борошно та розпушувач змішайте в окремій мисці та додайте до яєчно-олійної суміші частинами, щоразу перемішуючи. Коли змішаєте усі інгредієнти, вимісіть тісто. Воно вийде липким та еластичним.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застелите пергаментом. І тепер формуйте печиво. Змастіть руки олією, щоб тісто не липло до пальців, відщипуйте від тіста кульки розміром із волоський горіх і викладайте на деко.

ВІдправте печиво в духовку, випікайте приблизно 20 хвилин. Остудіть і подавайте. У закритій ємності печиво може зберігатись дуже довго.

Також ви можете приготувати хрумке та солодке печиво хмиз. Його печуть по всій Європі і, швидше за все, рецепт вигадали в незапам'ятні часи.