Лучшие деруны: идеальный рецепт простого блюда

Даже в таком простом блюде, как деруны, важны нюансы и мастерство.

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Деруны, или картофельные оладьи — то, что может приготовить каждый из-за малого набора продуктов и простоты процесса. Но автор многих кулинарных рецептов Сергей Джуренко советует обратить внимание на нюансы. Если вы все сделаете правильно — в награду вам будут прекрасные, сочные, золотистые и хрустящие деруны. Точно такие, какие мама готовила вам в детстве…

Деруны с нюансами

Ингредиенты (на троих)

картофель — 1 кг

лук репчатый — 1

яйцо — 1

мука — 1 ст. л.

растительное масло

соль, перец

Фото: Getty Images

Деруны должны быть красивыми, поэтому тщательно, не торопясь, с чувством очищаем лук и картофель. К картофелю следует проявить максимальное внимание: все, что пойдет на сковороду, должно быть чистым и однородным, без вкраплений.

Далее следует процесс измельчения. По классике, это следует сделать на терке. Но Сергей советует поберечь пальцы и воспользоваться мясорубкой или блендером. Конечный результат — абсолютно такой же, а мороки — существенно меньше. В общем, каким-либо способом измельчаем картофель и лук.

В глубокую миску выкладываем измельченную массу. Важный нюанс — ее надо скрепить яйцом. Это не обязательный ингредиент, но автор рецепта настоятельно рекомендует сделать именно так. Помимо всего, яркий желток еще и придает блюду приятный оттенок. Добавляем муку — примерно одну столовую ложку на килограмм картофеля. Этого может оказаться маловато — тут уже надо смотреть на поведение дерунов на сковородке, не расплываются ли они.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Экономить на нем не стоит — деруны впитывают его мало, можно не бояться, что в конечном продукте образуется перебор. В кипящее масло выкладываем порции теста, ложкой или лопаткой придаем им плоскую форму. Жарим на огне чуть больше среднего по 3-5 минут с каждой стороны — до образования золотисто-румяной корочки.

Готовые деруны складываем на тарелку. Едим горячими, со сметаной — это лучший вариант!