Найкращі деруни: ідеальний рецепт простої страви

Навіть у такій простій страві, як деруни, важливі нюанси

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Деруни, або картопляні оладки — те, що може приготувати кожен через малий набір продуктів і простоту процесу. Але автор багатьох кулінарних рецептів Сергій Джуренко радить звернути увагу на нюанси. Якщо ви все зробите правильно — в нагороду вам будуть прекрасні, соковиті, золотаві та хрусткі деруни. Точно такі, які мама готувала вам у дитинстві.

Деруни з нюансами

Інгредієнти (на трьох)

картопля — 1 кг

цибуля ріпчаста

яйце — 1

борошно — 1 ст. л.

олія

сіль перець

Деруни мають бути красивими, тому ретельно, не поспішаючи, з почуттям очищаємо цибулю та картопля. До картоплі слід виявити максимальну увагу: все, що піде на сковороду, має бути чистим та однорідним, без вкраплень.

Далі слідує процес подрібнення. За класикою це слід зробити на тертці. Але Сергій радить поберегти пальці та скористатися м'ясорубкою чи блендером. Кінцевий результат — такий самий, а мороки — значно менше. Загалом, якимось способом подрібнюємо картоплю та цибулю.

У глибоку миску викладаємо подрібнену масу. Важливий нюанс – її треба скріпити яйцем. Це не обов'язковий інгредієнт, але автор рецепту рекомендує зробити саме так. Крім того, яскравий жовток ще й надає страві приємного відтінку. Додаємо борошно – приблизно одну столову ложку на кілограм картоплі. Цього може виявитись замало — тут уже треба дивитися на поведінку дерунів на сковорідці, чи не розпливаються вони.

Розігріваємо сковороду з олією. Заощаджувати на нiй не варто — деруни вбирають мало, можна не боятися, що у кінцевому продукті утворюється перебір. У киплячу олію викладаємо порції тіста, ложкою чи лопаткою надаємо їм плоску форму. Смажимо на вогні трохи більше середнього по 3-5 хвилин з кожного боку — до утворення золотисто-рум'яної скоринки.

Готові дерун складаємо на тарілку. Їмо гарячими, зі сметаною – це найкращий варіант!