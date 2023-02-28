Деруны по-шведски. Как приготовить вкусные рагмурки

Деруны готовят не только в Украине — их рецепты есть практически в каждой европейской кухне

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Шведские деруны рагмурки (от raggmunk – "волосатый пончик") весьма напоминают знакомые всем нам украинские деруны. Но все-таки, это что-то иное — во всяком случае, шведы считают их не оладьями, а блинчиками, и стараются готовить соответственно. Да и подаются они иначе — не со сметаной, а… с беконом. И соус поэтому к ним идет кисло-сладкий — например, брусничный, рекомендуют специалисты с FoodmanClub.

Деруны по-шведски — рагмурки

Ингредиенты

картофель — 1.5 кг;

молоко — 700 мл;

бекон — 400 г;

мука — 300 г;

яйцо — 2;

сливочное масло;

соль

Деруны по-шведски — рагмурки — готовятся просто. Смешиваем в миске муку с солью, разбавляем половиной от нашего молока (в данном случае — 350 мл), взбиваем массу до однородности. Добавляем яйца, доливаем остаток молока, смешиваем и оставляем тесто настояться на полчаса.

Мелко натираем картофель, добавляем к тесту, тщательно перемешиваем. Хорошо прогреваем сковородку и на растительном (а лучше — сливочном, рекомендуют шведы) масле обжариваем тесто, разделенное на порции — так, чтобы получились толстые блинчики.

Бекон, разрезанный на не слишком маленькие куски, обжариваем отдельно и сливаем жир от него в отдельную же емкость. Готовые рагмурки складываем вместе с беконом на фольгу, заливаем жиром и запекаем в духовке минут 10-15. На выходе — самые настоящие деруны по-шведски!