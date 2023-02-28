Деруни по-шведськи. Як приготувати смачні рагмурки

Деруни готують не лише в Україні — їх рецепти є практично у кожній європейській кухні

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Шведські деруни рагмурки (від raggmunk – "волосатий пончик") дуже нагадують знайомі всім нам українські деруни. Але все-таки це щось інше — принаймні шведи вважають їх не оладками, а млинцями, і намагаються готувати відповідно. Та й подаються вони інакше — не зі сметаною, а… з беконом. І тому соус до них йде кисло-солодкий — наприклад, брусничний, рекомендують фахівці з Foodman Club.

Деруни по-шведськи — рагмурки

Iнгредiєнти

картопля — 1.5 кг;

молоко — 700 мл;

бекон — 400 г;

борошно — 300 г;

яйце — 2;

вершкове масло;

сіль

Деруни по-шведськи – рагмурки – робляться просто. Змішуємо в мисці борошно із сіллю, розбавляємо половиною від нашого молока (в даному випадку — 350 мл), збиваємо масу до однорідності. Додаємо яйця, доливаємо залишок молока, змішуємо та залишаємо тісто настоятися на півгодини.

Дрібно натираємо картоплю, додаємо до теста, ретельно перемішуємо. Добре прогріваємо сковорідку і на олiї (а краще маслi, рекомендують шведи) обсмажуємо тісто, розділене на порції так, щоб вийшли товсті млинці.

Бекон, розрізаний на не дуже маленькі шматки, обсмажуємо окремо і зливаємо жир від нього в окрему ємність. Готові рагмурки складаємо разом із беконом на фольгу, заливаємо жиром і запікаємо в духовці хвилин 10-15. На виході — справжнісінькі деруни по-шведськи!