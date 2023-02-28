Просто и постно. Два рецепта вкусных блюд с тофу

Постное меню актуально, а тофу – прекрасно заменяет мясо.

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Тофу часто используется в восточной кухне, как заменитель мяса. А в западное меню он проник, полюбившись вегетарианцам и тем, кто соблюдает пост. Это универсальный продукт, богатый белком. Его можно добавлять в салаты и супы, есть с простым белым рисом, или быстро обжаренными овощами.

С 27 февраля по 15 апреля верующие соблюдают Великий Пост, так что постные блюда снова актуальны. И они могут быть очень вкусными. Фокус расскажет, как приготовить тофу.

Маринованный тофу

Ингредиенты:

Один лимон;

Тофу – 200 гр;

Четыре зубка чеснока;

Растительное (оливковое) масло — 100 мл;

Кинза — 20 гр;

Соевый соус — 1 ст. л.;

Один перчик чили;

Кунжутное масло – по желанию.

Выдавите сок из лимона. Больше сока получится, если лимон слегка согреть в микроволновке. Смешайте лимонный сок с оливковым маслом, пропущенным через пресс чесноком, соевым соусом. Кинзу крупно нарежьте, чили очистите от семечек и нарежьте потоньше, добавьте к маринаду. Соусом залейте нарезанный кубиками тофу и оставьте мариноваться хотя бы на час.

Приготовленный таким образом тофу можно добавлять к салату из свежих овощей, сервировать с ним простой вареный рис. Маринад может стать отличной заправкой. Также вы можете добавить немного кунжутного масла в маринад, тогда он приобретет приятный аромат.

Запеченный тофу

Ингредиенты:

Тофу – 50 гр;

Соевый соус — 50 мл;

Растительное масло, специи.

Духовку разогрейте заранее до 200 градусов. Смешайте соус: растительное масло, соевый соус, например, хлопья чили, кориандр, ориентируйтесь на свой вкус и рецепт, для которого вы запекаете тофу. Он нейтрален по вкусу, значит можете посыпать его хоть прованскими травами. Заправку хорошо перемешайте. ТОфу нарежьте ломтями и выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте соусом и запекайте минут 20. После переверните, смажьте соусом с другой стороны и запекайте еще минут 10.

Запеченный тофу можно продавать с любым гарниром, или добавлять в салат из свежих овощей.

Напомним, также вы можете в Пост приготовить вкусные тосты с красной рыбой и авокадо.