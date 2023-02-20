Для тех, кто на диете: легкий и питательный завтрак с красной рыбой (видео)

На приготовление этого блюда уйдет не более пары минут.

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Диета – период, когда очень сложно не сорваться и не думать о вкусной, но вредной еде. Далеко не каждому хватает сил и терпения ограничивать себя, а постоянное чувство голода становится навязчивым. Однако правильно подобранные полезные продукты могут помочь выдержать диету и утолить чувство голода. Красная рыба с овощами по рецепту из блога recepti.home станет отличной позицией в меню не только худеющих, но и тех, кто просто придерживается правильного питания. Такую быструю закуску можно готовить и для детей.

Диетический завтрак с красной рыбой и овощами

Ингредиенты:

красная слабосоленая рыба любая (лосось, семга, форель);

листья салата айсберг;

огурец;

семена кунжута;

авокадо;

сливочный сыр.

Способ приготовления:

Авокадо почистить, удалить косточку, порезать. Огурец помыть, нарезать кольцами. Большой лист салата разрезать от середины пополам. Одну четверть листа смазать сливочным сыром, на вторую выложить авокадо, на третью – красную рыбу, на последнюю – огурцы, все порезать и свернуть. Быстрая диетическая закуска готова.

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