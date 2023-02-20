Для тих, хто на дієті: легкий та поживний сніданок з червоною рибою (відео)

На приготування цієї страви піде не більше кількох хвилин.

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Дієта — період, коли дуже складно не зірватися і не думати про смачну, але шкідливу їжу. Не кожному вистачає сил і терпіння обмежувати себе, а постійне почуття голоду стає нав'язливим. Однак правильно підібрані корисні продукти можуть допомогти витримати дієту та вгамувати почуття голоду. Червона риба з овочами за рецептом з блогу recepti.home стане чудовою позицією в меню не лише для тих, хто худне, але й тих, хто просто дотримується правильного харчування. Таку швидку закуску можна готувати для дітей.

Дієтичний сніданок з червоною рибою та овочами

Інгредієнти:

червона слабосолена риба будь-яка (лосось, сьомга, форель);

листя салату айсберг;

огірок;

насіння кунжуту;

авокадо;

вершковий сир.

Спосіб приготування:

Авокадо почистити, видалити кісточку, порізати. Огірок помити, нарізати кільцями. Великий лист салату розрізати із середини навпіл. Одну чверть листа змастити вершковим сиром, на другу викласти авокадо, на третю – червону рибу, на останню – огірки, порізати і згорнути. Швидка дієтична закуска готова.

Раніше Фокус писав, як приготувати фітнес-салат, а також пропонував ще один рецепт салату для тих, хто боїться набрати зайві кілограми.