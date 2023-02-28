Просто та пісно. Два рецепти смачних страв із тофу
Пісне меню є актуальним, а тофу — чудово замінює м'ясо.
Тофу часто використовується у східній кухні, як замінник м'яса. А в західне меню він проник, полюбившись вегетаріанцям і тим, хто дотримується посту. Це універсальний продукт, багатий на білок. Його можна додавати в салати та супи, їсти з простим білим рисом, або швидко обсмаженими овочами.
З 27 лютого по 15 квітня віряни дотримуються Великого Посту, тому пісні страви знову актуальні. І вони можуть бути дуже смачними. Фокус розповість, як приготувати тофу.
Маринований тофу
Інгредієнти:
- один лимон;
- тофу — 200 г;
- чотири зубки часнику;
- рослинна (оливкова) олія — 100 мл;
- кінза — 20 г;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- один перчик чилі;
- кунжутна олія — за бажанням.
Видавіть сік із лимона. Більше соку вийде, якщо лимон трохи зігріти в мікрохвильовій печі. Змішайте лимонний сік з оливковою олією, пропущеною через прес часником, соєвим соусом. Кінзу крупно наріжте, чилі очистіть від насіння і наріжте тонше, додайте маринаду. Соусом залийте нарізаний кубиками тофу та залиште маринуватися хоча б годину.
Приготовлений у такий спосіб тофу можна додавати до салату зі свіжих овочів, сервірувати з ним варений простий рис. Маринад може стати чудовою заправкою. Також ви можете додати трохи кунжутної олії у маринад, тоді він набуде приємного аромату.
Запечений тофу
Інгредієнти:
- тофу — 50 г;
- соєвий соус — 50 мл;
- рослинна олія, спеції.
Духовку розігрійте наперед до 200 градусів. Змішайте соус: олію, соєвий соус, наприклад, пластівці чилі, коріандр, орієнтуйтеся на свій смак і рецепт, для якого ви запікаєте тофу. Він нейтральний за смаком, отже можете посипати його хоч прованськими травами. Заправку добре перемішайте. Тофу наріжте скибками і викладіть на лист, застелений пергаментом. Змастіть соусом і запікайте хвилин 20. Після цього переверніть, змастіть соусом з іншого боку і запікайте ще хвилин 10.
Запечений тофу можна продавати з будь-яким гарніром, або додавати в салат зі свіжих овочів.
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