Альтернатива дрожжевым пирожкам: вкуснейшие трубочки с капустой
Такие трубочки хорошо утолят голод, а дети попросят добавки.
Лучшего перекуса, чем трубочки с капустой из слоеного хрустящего теста, в пост и не придумать. Они одинаково понравятся как взрослым, так и детям, а также сэкономят время на приготовлении пирожков. Как их сделать, рассказали и показали в кулинарном блоге "Легкие рецепты".
Трубочки с капустой
Ингредиенты:
- мука – приблизительно 450 гр;
- вода комнатной температуры – 240 мл;
- растительное масло – 120 мл;
- соль и сахар – по 1 ч. л.
Для начинки:
- лук – 1 шт. среднего размера;
- капуста – 750 гр;
- морковь средняя – 1 шт;
- специи (паприка, перец) – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Для смазывания:
- Яйцо (или желток) – 1 шт.
Способ приготовления:
Из ингредиентов для теста замесить мягкое упругое тесто и отставить его на некоторое время. Далее готовим начинку. На растительном масле обжарить лук, порезанный мелко, натертую на крупной терке морковь и порезанную капусту, в конце готовки все посолить, поперчить. Готовую капусту остудить.
Тесто раскатать в толстую трубочку, разрезать на несколько частей. Каждую из частей тонко раскатать, положить на один край начинку и свернуть трубочкой. Готовые трубочки выложить в форму, застеленную пергаментом, смазать яйцом, сверху можно посыпать семенами кунжута. Выпекать трубочки нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, пока они подрумянятся.
Ранее Фокус рассказывал, как приготовить дрожжевое тесто, которое можно использовать для пирогов, булочек и пиццы.