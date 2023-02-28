Альтернатива дрожжевым пирожкам: вкуснейшие трубочки с капустой

Такие трубочки хорошо утолят голод, а дети попросят добавки.

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Лучшего перекуса, чем трубочки с капустой из слоеного хрустящего теста, в пост и не придумать. Они одинаково понравятся как взрослым, так и детям, а также сэкономят время на приготовлении пирожков. Как их сделать, рассказали и показали в кулинарном блоге "Легкие рецепты".

Трубочки с капустой

Ингредиенты:

мука – приблизительно 450 гр;

вода комнатной температуры – 240 мл;

растительное масло – 120 мл;

соль и сахар – по 1 ч. л.

Для начинки:

лук – 1 шт. среднего размера;

капуста – 750 гр;

морковь средняя – 1 шт;

специи (паприка, перец) – по вкусу;

соль – по вкусу.

Для смазывания:

Яйцо (или желток) – 1 шт.

Способ приготовления:

Из ингредиентов для теста замесить мягкое упругое тесто и отставить его на некоторое время. Далее готовим начинку. На растительном масле обжарить лук, порезанный мелко, натертую на крупной терке морковь и порезанную капусту, в конце готовки все посолить, поперчить. Готовую капусту остудить.

Тесто раскатать в толстую трубочку, разрезать на несколько частей. Каждую из частей тонко раскатать, положить на один край начинку и свернуть трубочкой. Готовые трубочки выложить в форму, застеленную пергаментом, смазать яйцом, сверху можно посыпать семенами кунжута. Выпекать трубочки нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, пока они подрумянятся.

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