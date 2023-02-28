Альтернатива дріжджовим пиріжкам: найсмачніші трубочки з капустою
Такі трубочки добре вгамують голод, а діти попросять добавки.
Кращого перекусу, ніж трубочки з капустою з листкового хрусткого тіста, в піст і не придумати. Вони однаково сподобаються як дорослим, так і дітям, а також заощадять час на приготуванні пиріжків. Як їх зробити, розповіли та показали у кулінарному блозі "Легкі рецепти".
Трубочки з капустою
Інгредієнти:
- борошно — приблизно 450 гр;
- вода кімнатної температури — 240 мл;
- рослинна олія — 120 мл;
- сіль та цукор — по 1 ч. л.
Для начинки:
- цибуля – 1 шт. середнього розміру;
- капуста — 750 гр;
- морква середня – 1 шт;
- спеції (паприка, перець) – до смаку;
- сіль за смаком.
Для змащування:
- Яйце (або жовток) – 1 шт.
Спосіб приготування:
З інгредієнтів для тіста замісити м'яке пружне тісто і відставити його на деякий час. Далі готуємо начинку. На рослинній олії обсмажити цибулю, порізану дрібно, натерту на великій тертці моркву і порізану капусту, наприкінці приготування все посолити, поперчити. Готову капусту охолодити.
Тісто розкотити в товсту трубочку, розрізати кілька частин. Кожну частину тонко розкотити, покласти на один край начинку і згорнути трубочкою. Готові трубочки викласти у форму, застелену пергаментом, змастити яйцем, зверху можна посипати насінням кунжуту. Випікати трубочки потрібно в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин, поки вони підрум'яняться.
Раніше Фокус розповідав, як приготувати дріжджове тісто, яке можна використовувати для пирогів, булочок та піци.