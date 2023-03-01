Деруны по-американски. Как приготовить классический хашбраун
Хашбраун — тот же дерун, только в нем больше масла и крахмала с мукой во время приготовления.
Хашбраун вполне можно называть деруном по-американски. В чем разница? Для хашбрауна нужны мука, крахмал и яйцо. Кроме того, хашбраун готовят во фритюре, поэтому необходимо больше масла и сильный огонь. А так, в принципе — тот же дерун, только по-американски. Правда, в Штатах их воспринимают больше как котлетки, чем как оладьи, но это уже нюансы. Готовим их так же, как советуют специалисты с ресурса 1000.menu.
Деруны по-американски — хашбраун
Ингредиенты (на 5 порций)
- картофель — 10;
- сыр твердый — 200 г;
- яйца — 4;
- масло сливочное — 4 ст. л. ;
- мука пшеничная — 1 ст. л. ;
- соль, перец
Деруны по-американски, или хашбрауны, готовятся примерно 40 минут.
Для начала, чистим картофель. Натираем его на мелкой терке или измельчаем другим доступным способом. По классике, вообще желательно получить соломку, но в принципе, это далеко не обязательно. Измельченный картофель опускаем в кипящую воду, помешивая. Высыпаем его в дуршлаг, давая воде стечь. Выкладываем на бумажное полотенце, отжимаем.
Помещаем картофель в миску, добавляем тертый сыр, муку, соль и перец, перемешиваем. Яйца взбиваем в отдельной посуде.
Разогреваем сковороду со сливочным (обязательно!) маслом. Выкладываем сформированный в котлетки картофель, поливаем небольшим количеством яичной массы и жарим с каждой стороны по 6-8 минут на среднем огне, периодически накрывая сковороду крышкой, чтобы хашбрауны пропеклись.
Наши деруны по-американски готовы! Едим их со сметаной, икрой, сырным соусом или майонезом.
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