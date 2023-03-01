Идеально к ужину. Рецепт вкуснейшей тушеной капусты с ребрышками

Сейчас белокочанная капуста остается недорогим продуктом, а значит, самое время готовить именно из нее.

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Тушеная капуста очень хороша прохладными вечерами. Это простое и "душевное" блюдо, которое легко адаптируется под любые вкусы. Можно даже сделать его постным, если убрать из рецепта копченые ребрышки.

Но если вы пост не соблюдаете, то ребрышки тут обязательны. С капустой они составляют идеальный симбиоз. Вкусным рецептом с авторскими правками поделился одесский кулинарный блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью".

Тушеная капуста с ребрышками

Ингредиенты:

Кочан капусты – 1 кг. Можно взять половину квашеной, или готовить только из свежей;

Копченые свиные ребрышки – 600 гр;

Одна крупная морковка;

Две крупные луковицы;

Десять шампиньонов;

Белое сухое вино или светлое пиво — 150-200мл;

Паприка, кориандр, смесь перцев.

Ребра нарежьте по кости. Обжарьте их в сковороде и переложите в кастрюлю, где будете готовить капусту. Посолите и поперчите.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Грибы нарежьте четвертинками. К слову, вместо шампиньонов вы можете взять любые другие грибы, которые вам по вкусу.

Обжарьте овощи с грибами на той сковороде, где обжаривали ребра и немного подрумяньте. Переложите в кастрюлю к ребрышкам.

Капусту нарежьте покрупнее, или как вам больше нравится, она все равно будет тушиться. Добавьте капусту в кастрюлю к прочим ингредиентам, посолите, добавьте пряности и хорошо перемешайте. Влейте вино, или пиво, накройте крышкой и на среднем огне доведите до кипения.

На этом этапе капуста пропарится и пустит сок, в котором и будет тушится. Так что, как только содержимое кастрюли закипит, убирайте огонь до минимума и тушите капусту час минимум, пока капуста не станет мягкой. Периодически перемешивайте содержимое.

К такой капусте можно добавить яблоки, слегка карамелизированные на сливочном масле с сахаром.

Вино, или пиво можно заменить бульоном, или обычной водой, но вино придает блюду приятный вкус и аромат.

Ребра можно заменить домашней колбасой, или вовсе обойтись без мяса, добавив больше грибов. Можно также добавить томатную пасту, или пару помидоров, измельченных в блендере. Это придаст блюду кислинку.

Также вы можете из капусты приготовить отличные постные котлеты. Они могут стать как основным блюдом, так и оригинальным гарниром.