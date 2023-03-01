Идеально к ужину. Рецепт вкуснейшей тушеной капусты с ребрышками
Сейчас белокочанная капуста остается недорогим продуктом, а значит, самое время готовить именно из нее.
Тушеная капуста очень хороша прохладными вечерами. Это простое и "душевное" блюдо, которое легко адаптируется под любые вкусы. Можно даже сделать его постным, если убрать из рецепта копченые ребрышки.
Но если вы пост не соблюдаете, то ребрышки тут обязательны. С капустой они составляют идеальный симбиоз. Вкусным рецептом с авторскими правками поделился одесский кулинарный блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью".
Тушеная капуста с ребрышками
Ингредиенты:
- Кочан капусты – 1 кг. Можно взять половину квашеной, или готовить только из свежей;
- Копченые свиные ребрышки – 600 гр;
- Одна крупная морковка;
- Две крупные луковицы;
- Десять шампиньонов;
- Белое сухое вино или светлое пиво — 150-200мл;
- Паприка, кориандр, смесь перцев.
Ребра нарежьте по кости. Обжарьте их в сковороде и переложите в кастрюлю, где будете готовить капусту. Посолите и поперчите.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Грибы нарежьте четвертинками. К слову, вместо шампиньонов вы можете взять любые другие грибы, которые вам по вкусу.
Обжарьте овощи с грибами на той сковороде, где обжаривали ребра и немного подрумяньте. Переложите в кастрюлю к ребрышкам.
Капусту нарежьте покрупнее, или как вам больше нравится, она все равно будет тушиться. Добавьте капусту в кастрюлю к прочим ингредиентам, посолите, добавьте пряности и хорошо перемешайте. Влейте вино, или пиво, накройте крышкой и на среднем огне доведите до кипения.
На этом этапе капуста пропарится и пустит сок, в котором и будет тушится. Так что, как только содержимое кастрюли закипит, убирайте огонь до минимума и тушите капусту час минимум, пока капуста не станет мягкой. Периодически перемешивайте содержимое.
К такой капусте можно добавить яблоки, слегка карамелизированные на сливочном масле с сахаром.
Вино, или пиво можно заменить бульоном, или обычной водой, но вино придает блюду приятный вкус и аромат.
Ребра можно заменить домашней колбасой, или вовсе обойтись без мяса, добавив больше грибов. Можно также добавить томатную пасту, или пару помидоров, измельченных в блендере. Это придаст блюду кислинку.
Также вы можете из капусты приготовить отличные постные котлеты. Они могут стать как основным блюдом, так и оригинальным гарниром.