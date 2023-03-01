Ідеально до вечері. Рецепт смачної тушкованої капусти з реберцями

Зараз білокачанна капуста залишається недорогим продуктом, отже, саме час готувати її.

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Тушкована капуста дуже гарна прохолодними вечорами. Це проста та "душевна" страва, яка легко адаптується під будь-які смаки. Можна навіть зробити його пісним, якщо прибрати з рецепту копчені реберця.

Але якщо ви посту не дотримуєтеся, то реберця тут обов'язкові. З капустою вони становлять ідеальний симбіоз. Смачним рецептом з авторськими виправленнями поділився одеський кулінарний блогер, який пише під ніком "З Одеси з морквою".

Тушкована капуста з реберцями

Інгредієнти:

Качан капусти – 1 кг. Можна взяти половину квашеної, або готувати тільки із свіжої;

Копчені свинячі реберця – 600 гр;

Одна велика морквина;

Дві великі цибулини;

Десять печериць;

Біле сухе вино або світле пиво – 150-200мл;

Паприка, коріандр, суміш перців.

Ребра наріжте по кісткам. Обсмажте їх у сковороді і перекладіть у каструлю, де готуватимете капусту. Посоліть і поперчіть.

Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці. Гриби наріжте четвертинками. До речі, замість печериць ви можете взяти будь-які інші гриби, які вам до смаку.

Обсмажте овочі з грибами на тій сковороді, де обсмажували ребра і трохи підрум'яньте. Перекладіть в каструлю до реберець.

Капусту наріжте більше, або як вам більше подобається, вона все одно тушкуватиметься. Додайте капусту в каструлю до інших інгредієнтів, посоліть, додайте прянощі і добре перемішайте. Влийте вино або пиво, накрийте кришкою і на середньому вогні доведіть до кипіння.

На цьому етапі капуста пропариться і пустить сік, в якому тушкуватиметься. Так що, як тільки вміст каструлі закипить, прибирайте вогонь до мінімуму і тушкуйте капусту годину мінімум, поки капуста стане м'якою. Періодично перемішуйте вміст.

До такої капусти можна додати яблука, злегка карамелізовані на вершковому маслі із цукром.

Вино або пиво можна замінити бульйоном або звичайною водою, але вино надає страві приємного смаку і аромату.

Ребра можна замінити домашньою ковбасою, або обійтися без м'яса, додавши більше грибів. Можна також додати томатну пасту, або пару помідорів, подрібнених у блендері. Це надасть страві кислинки.

Також ви можете з капусти приготувати чудові пісні котлети. Вони можуть стати як основною стравою, так і оригінальним гарніром.