Дешево и вкусно. Постное печенье из овсяных хлопьев

Постное и вкусное. Это печенье легко адаптировать под свои вкусы.

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Печень обычно готовят с яйцами, а в состав входят такие ингредиенты, как сметана, или кефир. Но можно сделать вкусную выпечку и без этих ингредиентов. Печень все равно выйдет вкусным, а в этом случае еще и постным, так что подойдет даже вегетарианцам.

Фокус расскажет, как испечь печенье из овсяных хлопьев с ароматными специями.

Овсяное печенье

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – один стакан;

Мука – один стакан;

Растительное масло – 5 ст. л.;

Мед – 3 ст. л.;

Вода – 50 мл;

Молотая корица – полчайной ложки;

Молотый мускатный орех – полчайной ложки;

Сода пищевая – полчайной ложки;

Щепотка соли.

Для начала нужно подготовить все ингредиенты. Овсяные хлопья лучше берите быстрого приготовления, они лучше пропекутся. Но обычные тоже подойдут – тогда печенья выйдут более хрустящими. Мед лучше брать жидкий, а растительное масло без запаха.

Налейте в сотейник воду и масло, добавьте мед и нагрейте содержимое сотейника, пока мед не растворится. Добавьте корицу, соду и мускатный орех. Смесь должна хорошо нагреться, но не закипеть. Как только появится пена – снимите сотейник с огня.

Овсяные хлопья положите в миску и влейте в них нагретую смесь. Если вы используете обычные хлопья, дайте им постоять минут пять, чтобы они размокли.

Добавляйте муку порциями, посолите и перемешайте. Замесите тесто. Оно должно получится мягким, но плотным.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментом и выложите печенья. Лучше это делать так: сформируйте шарики, положите на противень и придавите сверху, оставив между ними расстояние.

Печься печенья будут около получаса. После достаньте противень из духовки и дайте выпечке остыть.

В такое печень можно добавить любые орехи и сухофрукты, также можно добавить размятый банан, но тогда нужно сократить количество муки.

Также вы можете приготовить простое печенье на растительном масле. Оно получается вкусным и рассыпчатым. А ингредиенты для него всегда есть на кухне.