Дешево та смачно. Пісне печиво з вівсяних пластівців

Пісне та смачне. Це печиво легко адаптувати до своїх смаків.

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Печиво зазвичай готують із яйцями, а до складу входять такі інгредієнти, як сметана, або кефір. Але можна зробити смачну випічку без цих інгредієнтів. Печінка все одно вийде смачним, а в цьому випадку ще й пісним, тож підійде навіть вегетаріанцям.

Фокус розповість, як спекти печиво з вівсяних пластівців з ароматними спеціями.

Вівсяне печиво

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці – одна склянка;

Борошно – одна склянка;

Рослинна олія – 5 ст. л.;

Мед — 3 ст. л.;

Вода – 50 мл;

Молота кориця – пів чайної ложки;

мелений мускатний горіх — пів чайної ложки;

Сода харчова – пів чайної ложки;

Дрібка солі.

Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Вівсяні пластівці краще беріть швидкого приготування, вони краще пропечуться. Але звичайні також підійдуть – тоді печиво вийде хрусткішим. Мед краще брати рідкий, а олію — без запаху.

Налийте в сотейник воду та олію, додайте мед і нагрійте вміст сотейника, доки мед не розчиниться. Додайте корицю, соду та мускатний горіх. Суміш має добре нагрітися, але не закипіти. Як тільки з'явиться піна – зніміть сотейник із вогню.

Вівсяні пластівці помістіть у миску і влийте в них нагріту суміш. Якщо ви використовуєте звичайні пластівці, дайте їм постояти п'ять хвилин, щоб вони розмокли.

Додайте борошно порціями, посоліть і перемішайте. Замісіть тісто. Воно має вийти м'яким, але щільним.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом і викладіть печиво. Краще це робити так: сформуйте кульки, покладіть на лист і придавіть зверху, залишивши між ними відстань.

Пекти печиво необхідно близько пів години. Після цього дістаньте лист з духовки і дайте випічці охолонути.

У таке печиво можна додати будь-які горіхи та сухофрукти, також можна додати розім'ятий банан, але тоді потрібно скоротити кількість борошна.

Також ви можете приготувати просте печиво на олії. Воно виходить смачним та розсипчастим. А інгредієнти для нього завжди є на кухні.