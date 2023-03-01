Дешево та смачно. Пісне печиво з вівсяних пластівців
Пісне та смачне. Це печиво легко адаптувати до своїх смаків.
Печиво зазвичай готують із яйцями, а до складу входять такі інгредієнти, як сметана, або кефір. Але можна зробити смачну випічку без цих інгредієнтів. Печінка все одно вийде смачним, а в цьому випадку ще й пісним, тож підійде навіть вегетаріанцям.
Фокус розповість, як спекти печиво з вівсяних пластівців з ароматними спеціями.
Вівсяне печиво
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці – одна склянка;
- Борошно – одна склянка;
- Рослинна олія – 5 ст. л.;
- Мед — 3 ст. л.;
- Вода – 50 мл;
- Молота кориця – пів чайної ложки;
- мелений мускатний горіх — пів чайної ложки;
- Сода харчова – пів чайної ложки;
- Дрібка солі.
Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Вівсяні пластівці краще беріть швидкого приготування, вони краще пропечуться. Але звичайні також підійдуть – тоді печиво вийде хрусткішим. Мед краще брати рідкий, а олію — без запаху.
Налийте в сотейник воду та олію, додайте мед і нагрійте вміст сотейника, доки мед не розчиниться. Додайте корицю, соду та мускатний горіх. Суміш має добре нагрітися, але не закипіти. Як тільки з'явиться піна – зніміть сотейник із вогню.
Вівсяні пластівці помістіть у миску і влийте в них нагріту суміш. Якщо ви використовуєте звичайні пластівці, дайте їм постояти п'ять хвилин, щоб вони розмокли.
Додайте борошно порціями, посоліть і перемішайте. Замісіть тісто. Воно має вийти м'яким, але щільним.
Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом і викладіть печиво. Краще це робити так: сформуйте кульки, покладіть на лист і придавіть зверху, залишивши між ними відстань.
Пекти печиво необхідно близько пів години. Після цього дістаньте лист з духовки і дайте випічці охолонути.
У таке печиво можна додати будь-які горіхи та сухофрукти, також можна додати розім'ятий банан, але тоді потрібно скоротити кількість борошна.
Також ви можете приготувати просте печиво на олії. Воно виходить смачним та розсипчастим. А інгредієнти для нього завжди є на кухні.