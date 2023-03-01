Как в ресторане. Рецепт пикантной курицы с овощами

Мясо, приготовленное таким способом, оценят любители острого и пряного.

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Куриное мясо пользуется давней любовью среди тех, кто любит вкусно покушать. Оно нежирное, а количество рецептов всевозможных блюд с ним зашкаливает. Предлагаем вам приготовить пикантную курочку по рецепту из кулинарного телеграм-канала "Мамины рецепты". Она очень понравится тем, кто любит богатый и насыщенный вкус с остринкой.

Пикантная курица

Ингредиенты:

куриное филе – 400 гр;

лук – 1 шт;

болгарский перец – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

перец чили;

зеленый лук;

паприка;

соль, перец по вкусу.

Для соуса:

соевый соус – 4 ст. л;

рисовый уксус – 1 ст. л;

сладкий соус чили – 2 ст. л;

кетчуп – 1 ст. л

тростниковый сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Филе порезать полосками, посолить, поперчить, обвалять в крахмале и пожарить на растительном масле до золотистого цвета. Лук порезать кубиками, перец почистить и тоже порезать, обжарить на сковороде до мягкости, добавив затем филе.

В отдельной посуде смешать соевый соус, рисовый уксус, тростниковый сахар, кетчуп и соус чили, этой смесь залить содержимое, добавить мелко порезанный зеленый лук и так же мелко порезанный чеснок (или пропущенный через пресс). Все вместе обжаривать еще около пяти минут.

В качестве гарнира к такому мясу подойдут рис, булгур, картофельное пюре.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшую курицу в сливочно-сырном соусе.