Как в ресторане. Рецепт пикантной курицы с овощами
Мясо, приготовленное таким способом, оценят любители острого и пряного.
Куриное мясо пользуется давней любовью среди тех, кто любит вкусно покушать. Оно нежирное, а количество рецептов всевозможных блюд с ним зашкаливает. Предлагаем вам приготовить пикантную курочку по рецепту из кулинарного телеграм-канала "Мамины рецепты". Она очень понравится тем, кто любит богатый и насыщенный вкус с остринкой.
Пикантная курица
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 гр;
- лук – 1 шт;
- болгарский перец – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец чили;
- зеленый лук;
- паприка;
- соль, перец по вкусу.
Для соуса:
- соевый соус – 4 ст. л;
- рисовый уксус – 1 ст. л;
- сладкий соус чили – 2 ст. л;
- кетчуп – 1 ст. л
- тростниковый сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Филе порезать полосками, посолить, поперчить, обвалять в крахмале и пожарить на растительном масле до золотистого цвета. Лук порезать кубиками, перец почистить и тоже порезать, обжарить на сковороде до мягкости, добавив затем филе.
В отдельной посуде смешать соевый соус, рисовый уксус, тростниковый сахар, кетчуп и соус чили, этой смесь залить содержимое, добавить мелко порезанный зеленый лук и так же мелко порезанный чеснок (или пропущенный через пресс). Все вместе обжаривать еще около пяти минут.
В качестве гарнира к такому мясу подойдут рис, булгур, картофельное пюре.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшую курицу в сливочно-сырном соусе.