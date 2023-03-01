Як у ресторані. Рецепт пікантної курки з овочами

М'ясо, приготоване в такий спосіб, оцінять любителі гострого та пряного.

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Куряче м'ясо користується давньою прихильністю серед тих, хто любить смачно поїсти. Воно нежирне, а кількість рецептів різноманітних страв із ним зашкалює. Пропонуємо вам приготувати пікантну курочку за рецептом з кулінарного телеграм-каналу "Мамині рецепти". Вона дуже сподобається тим, хто любить багатий та насичений смак із гостринкою.

Пікантна курка

Інгредієнти:

куряче філе – 400 гр;

цибуля – 1 шт;

болгарський перець – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

перець чилі;

зелена цибуля;

паприка;

сіль, перець за смаком.

Для соусу:

соєвий соус – 4 ст. л;

рисовий оцет – 1 ст. л;

солодкий соус чилі – 2 ст. л;

кетчуп – 1 ст. л

тростинний цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Філе порізати смужками, посолити, поперчити, обваляти в крохмалі і обсмажити на олії до золотистого кольору. Цибулю порізати кубиками, перець почистити і порізати, обсмажити на сковороді до м'якості, додавши потім філе.

В окремому посуді змішати соєвий соус, рисовий оцет, тростинний цукор, кетчуп і соус чилі, цією сумішю залити вміст, додати дрібно порізану зелену цибулю і так само дрібно порізаний часник (або пропущений через прес). Усе разом обсмажувати ще близько п'яти хвилин.

Як гарнір до такого м'яса підійдуть рис, булгур, картопляне пюре.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну курку у вершково-сирному соусі.