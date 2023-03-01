Просто и вкусно. Рецепт шоколадного пирога без яиц

Такой пирог отлично подойдет к чаю или кофе.

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Поскольку цена на яйца сейчас "кусается", самое время обратить внимание на выпечку без этого ингредиента. А выбор вкусной выпечки без яиц на удивление большой, поэтому каждый может найти рецепт для себя. Мы предлагаем приготовить вкуснейший шоколадный пирог, для которого яйца совершенно не нужны, что, впрочем, никак не влияет на его вкус. Рецептом пирога поделились в телеграм-канале "Мамины рецепты".

Шоколадный пирог без яиц

Ингредиенты:

мука – 300 гр;

какао – 30 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

сахар – 130 гр;

масло растительное – 100 мл;

теплая вода – 300 мл.

Для ганаша:

молочный шоколад – 150 гр;

масло растительное – 2 ст. л;

арахис – 80 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать просеянную муку, какао и разрыхлитель, добавить сахар, воду и растительное масло, все хорошо перемешать. Должна получиться масса, похожая по консистенции на густую сметану. Дно формы выстелить пергаментной бумагой и вылить туда тесто. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Готовность проверить с помощью зубочистки. Если при протыкании пирога она сухая, то пирог готов.

Далее делаем ганаш. Молочный шоколад растопить на водяной бане, добавить растительное масло, смешать все до однородной массы, всыпать тула де арахис. Еще раз все перемешать.

Готовый пирог остудить, смазать бока и верх ганашом и оставить на некоторое время в холодильнике, чтобы шоколад застыл.

Такой пирог можно подавать с чаем, кофе и просто так.

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