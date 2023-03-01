Просто та смачно. Рецепт шоколадного пирога без яєць

Такий пиріг відмінно підійде до чаю або кави.

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Оскільки ціна на яйця зараз "кусається", час звернути увагу на випічку без цього інгредієнта. А вибір смачної випічки без яєць напрочуд великий, тому кожен може знайти рецепт для себе. Ми пропонуємо приготувати смачний шоколадний пиріг, для якого яйця зовсім не потрібні, що, втім, не впливає на його смак. Рецептом пирога поділилися у телеграм-каналі "Мамині рецепти".

Шоколадний пиріг без яєць

Інгредієнти:

борошно — 300 гр;

какао — 30 гр;

розпушувач – 10 гр;

цукор – 130 гр;

олія – 100 мл;

тепла вода – 300мл.

Для ганаша:

молочний шоколад – 150 г;

олія – 2 ст. л;

арахіс – 80 гр.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати просіяне борошно, какао і розпушувач, додати цукор, воду та олію, все добре перемішати. Має вийти маса, схожа за консистенцією на густу сметану. Дно форми вистелити пергаментним папером та вилити туди тісто. Відправити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Готовність перевірити за допомогою зубочистки. Якщо під час протикання пирога вона суха, то пиріг готовий.

Далі робимо ганаш. Молочний шоколад необхідно розтопити на водяній бані, додати олію, змішати все до однорідної маси, всипати арахіс. Ще раз усе перемішати.

Готовий пиріг остудити, змастити боки та верх ганашем і залишити на деякий час у холодильнику, щоб шоколад застиг.

Такий пиріг можна подавати з чаєм, кавою і просто так.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні тістечка з вершковим кремом.