Закуска из куриных желудочков: пошаговый рецепт

Такое блюдо украсит любой стол.

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Куриные желудочки – это вкуснейший продукт, который при правильном приготовлении восхитит всех, кто его попробует. Несмотря на то, что готовятся они дольше, чем обычное мясо, результат того стоит. Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту из телеграм-канала "Кулинарный блог". Гарантируем незабываемый вкус, а рецепт обязательно найдет место в вашей кулинарной тетрадке.

Закуска из куриных желудочков

Ингредиенты:

желудки куриные – 800 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

перец сладкий –1 шт;

чеснок – 7 зубчиков;

перец чили – 1/2 шт.

зелень (лук, петрушка) – 40 гр;

растительное масло – 70 мл;

соус рыбный – 2 ч. л;

соевый соус – 3 ст. л;

паприка – 1 ч. л;

кориандр – 1 ч. л;

перец острый – 1/3 ч. л;

перец черный – 1/2 ч. л;.

сахар – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Куриные желудочки очистить, обрезать лишний жир и пленку, хорошо помыть и варить в подсоленной воде около часа.

Пока желудочки варятся, лук нарезать полукольцами, морковь и сладкий перец полосками, перец чили кольцами, чеснок пропустить через пресс, а зелен мелко порезать. На разогретую сковороду с растительным маслом положить перец чили, туда же – вареные желудочки, обжарить пару минут, добавить лук, рыбный соус, соевый соус и выдержать три минуты.

В отдельную миску сложить порезанные овощи, добавить чеснок, зеленый лук и специи, туда же – горячие желудки с луком, сахар и уксус. Все хорошо перемешать и отправить на пару часов в холодильник, чтобы закуска напиталась вкусом.

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