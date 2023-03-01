Закуска з курячих шлуночків: покроковий рецепт

Така страва прикрасить будь-який стіл.

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Курячі шлуночки — це дуже смачний продукт, який при правильному приготуванні вразить усіх, хто його спробує. Незважаючи на те, що готуються вони довше, ніж звичайне м'ясо, результат того вартий. Пропонуємо приготувати цю страву за рецептом із телеграм-каналу "Кулінарний блог". Гарантуємо незабутній смак, а рецепт обов'язково знайде місце у вашому кулінарному зошиті.

Закуска з курячих шлуночків

Інгредієнти:

шлунки курячі – 800 гр;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

перець солодкий -1 шт;

часник – 7 зубчиків;

перець чилі – 1/2 шт;

зелень (цибуля, петрушка) — 40 гр;

олія – 70 мл;

соус рибний – 2 ч. л;

соєвий соус – 3 ст. л;

паприка – 1 ч. л;

коріандр – 1 ч. л;

перець гострий – 1/3 ч. л;

перець чорний — 1/2 ч. л;

цукор – 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Курячі шлуночки очистити, обрізати зайвий жир і плівку, добре помити та варити у підсоленій воді близько години.

Поки шлуночки варяться, цибулю нарізати півкільцями, моркву та солодкий перець смужками, перець чилі кільцями, часник пропустити через прес, а зелень дрібно порізати. На розігріту сковороду з олією покласти перець чилі, туди ж — варені шлуночки, обсмажити пару хвилин, додати цибулю, рибний соус, соєвий соус і витримати три хвилини.

В окрему миску скласти порізані овочі, додати часник, зелену цибулю та спеції, туди ж – гарячі шлунки з цибулею, цукор та оцет. Все добре перемішати і відправити на пару годин в холодильник, щоб закуска наситилася смаком.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із курячими сердечками.