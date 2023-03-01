Полезный ужин для всей семьи: курица с брокколи и помидорами черри

Калорийность этого блюда – всего 125 ккал.

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Правильное питание помогает сохранить и улучшить здоровье, а также насытиться, не прибегая к перееданию. Предлагаем приготовить ужин для всей семьи, который отличается невысокой калорийностью, но имеет прекрасный вкус. Кулинарный блогер Кристина Азизян поделилась рецептом курицы, запеченной в йогурте с брокколи и помидорами. Блюдо готовится очень быстро, а его нежный и приятный вкус понравится всем.

Курица с овощами, тушенная в йогурте

Ингредиенты:

картошка – 2 шт;

куриное филе – 200-300 гр;

брокколи (свежая или замороженная) – 300 гр;

помидоры черри – 6-7 шт;

соль, черный перец, паприка – по вкусу.

нежирная сметана или йогурт, разведенный водой, – 100 мл.

Способ приготовления:

Форму, в которой будет запекаться блюдо, смазать растительным маслом. Картошку почистить, помыть, нарезать очень тонкими кружочками и выложить на дно формы. Филе порезать кубиками, положить поверх картошки, затем слоями сложить брокколи и помидоры. Каждый слой посолить и поперчить. Все залить сметаной или йогуртом. Посыпать тертым твердым сыром и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180-190 градусов, на 40 минут. Перед тем, как вынимать форму, проверьте готовность картошки. Если она порезана тонко, то приготовится быстро.

При подаче блюдо можно посыпать свежей зеленью.

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