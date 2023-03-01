Корисна вечеря для всієї родини: курка з брокколі та помідорами черрі

Калорійність цієї страви – лише 125 ккал.

Related video

Правильне харчування допомагає зберегти і поліпшити здоров'я, а також наїстися, не переїдаючи. Пропонуємо приготувати вечерю для всієї родини, яка відрізняється невисокою калорійністю, але має чудовий смак. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася рецептом курки, запеченої в йогурті з броколі та помідорами. Страва готується дуже швидко, а її ніжний та приємний смак сподобається всім.

Курка з овочами, тушкована в йогурті

Інгредієнти:

картопля – 2 шт;

куряче філе — 200-300 гр;

броколі (свіжа чи заморожена) – 300 гр;

помідори чері — 6-7 шт;

сіль, чорний перець, паприка – до смаку.

нежирна сметана або йогурт, розведений водою – 100 мл.

Спосіб приготування:

Форму, в якій запікатиметься страва, змастити олією. Картоплю почистити, помити, нарізати тонкими кружальцями і викласти на дно форми. Філе порізати кубиками, покласти поверх картоплі, потім шарами скласти брокколі та помідори. Кожен шар посолити та поперчити. Все залити сметаною чи йогуртом. Посипати тертим сиром і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180-190 градусів, на 40 хвилин. Перед тим, як виймати форму, перевірте готовність картоплі. Якщо вона порізана тонко, то швидко приготується.

Під час подачі страву можна посипати свіжою зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні курячі ніжки за рецептом Євгена Клопотенка.