Деруны по-чешски: как приготовить классические брамбораки с пивом

Брамбораки – это картофельные оладьи, или чешский вариант дерунов.

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Брамбораки любят не только в Чехии, но также и по соседству — в Германии, Венгрии. Кстати, раньше в Чехии это блюдо называлось цмунда. Как и знакомые нам деруны, они готовятся из натертого картофеля, муки, яиц. Также чехи добавляют майоран, молоко и разные приправы (тмин, паприку, нарезанный лук). И конечно, немного пива — куда без него в чешской кухне! Посмотрим, как сделать это правильно, исходя из оригинального рецепта на ресурсе 420ON.cz.

Брамбораки — деруны по-чешски

Ингредиенты

картошка -500 г;

пиво — 100 мл;

лук репчатый — 1;

бекон — 100 г;

пшеничная мука — 4 ст. л.;

яйца — 1;

растительное масло;

майоран сухой;

тмин;

соль

Брамбораки начинаем готовить с нарезания бекона мелкими кубиками либо соломкой. Очищенный картофель натираем на крупной терке или измельчаем в блендере до такой же консистенции. Репчатый лук нарезаем мелкими кубиками — или тоже пропускаем через блендер.

Хорошенько смешиваем картофель с луком, беконом и яйцом, если надо — отжимаем лишнюю жидкость. Подсыпаем соли, майорана и тмина. Доливаем пива и перемешиваем массу до однородного состояния. Досыпаем пшеничную муку, перемешиваем. Наконец, масса для обжаривания готова!

Брамбораки обжариваем на растительном масле до золотистости с двух сторон. Подаем к столу деруны по-чешски в горячем состоянии.