Деруни по-чеськи: як приготувати класичні брамбораки з пивом

Брамбораки – це не якась хитромудра екзотична страва, а просто картопляні оладки, або чеський варіант дерунів

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Брамбораки люблять не лише в Чехії, а й по сусідству — у Німеччині, Угорщині. До речі, раніше в Чехії ця страва мала назву цмунда. Як і знайомі нам деруни, вони готуються з натертої картоплі, борошна, яєць. Також чехи додають майоран, молоко та різні приправи (кмин, паприку, нарізану цибулю). І, звичайно, трохи пива — куди без нього в чеській кухні! Подивимося, як зробити це правильно, виходячи з оригінального рецепту на ресурсі 420ON.cz.

Брамбораки — деруни по-чеськи

Iнгредiєнти

картопля -500 г;

пиво — 100 мл;

цибуля ріпчаста — 1;

бекон — 100 г;

пшеничне борошно — 4 ст. л.;

яйця — 1;

олія;

майоран сухий;

кмин;

сіль

Брамбораки починаємо готувати з нарізування бекону дрібними кубиками чи соломкою. Очищену картоплю натираємо на великій тертці або подрібнюємо в блендері до такої ж консистенції. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками — або теж пропускаємо через блендер.

Добре змішуємо картоплю з цибулею, беконом і яйцем, якщо треба — віджимаємо зайву рідину. Підсипаємо солі, майорану та кмину. Доливаємо пива та перемішуємо масу до однорідного стану. Досипаємо борошно, перемішуємо. Зрештою, маса для обсмажування готова!

Брамбораки обсмажуємо на олії до золотистості з двох сторін. Подаємо до столу деруни по-чеськи у гарячому стані.