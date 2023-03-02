Постное меню. Рецепт вкусного борща с нутом и грибами

Нут – отличный источник белка, а значит, он вполне может заменить мясо в постных блюдах.

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Сейчас верующие соблюдают Великий Пост, но постный борщ также подойдет и для вегетарианцев. Рецептов борща без мяса достаточно, его часто варят с грибами, рыбой, иногда добавляют чернослив, который придает приятный копченый аромат. Но также можно добавить нут – популярную бобовую культуру на Востоке.

Именно из него готовят хумус и фалафель. Также с ним подают мясо и супы. Это отличный источник белка и витаминов. Фокус расскажет, как приготовить вкусный борщ с нутом.

Борщ с нутом

Ингредиенты:

Нут — 120 г

Горсть сушеных белых грибов;

Одна свекла;

Одна морковка;

Одна луковица;

Капуста белокочанная – 200 гр;

Три картофелины;

Растительное масло, яблочный уксус, соль, зелень, черный молотый перец.

Важно помнить, что если вы собираетесь готовить с нутом, то нужно заранее подготовится. Нут нужно замочить на ночь в холодной воде, предварительно хорошо вымыв. И воду лучше один раз сменить. После этого он быстро сварится.

Утром залейте нут свежей водой и варите до готовности. Уйдет на это около часа.

Сухие белые грибы замочите в холодной воде на час. После нарежьте и обжарьте на растительном масле. Воду с грибным ароматом оставьте.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте, свеклу можете натереть на крупной терке, или нарезать соломкой, также поступите и с морковкой, обжарьте вместе с луком, в конце можно добавить яблочный уксус, или просто добавить натертый на мелкой терке помидор для кислинки.

Грибной настой процедите, добавьте воды и поставьте на огонь. Картошку почистите, нарежьте кубиками и забросьте в воду. После нарежьте капусту и добавьте к картошке. Доведите до кипения. Добавьте овощную зажарку и варите, пока картофель и капуста не будут готовы. Добавьте нут и грибы, поварите еще минут пять, посолите и поперчите, добавьте мелко-нарезанную зелень и дайте борщу настоятся еще хотя бы полчаса.

Также вы можете приготовить вкусный рыбный борщ. Борщ с печеным сомом готовят в Херсонской области.