Пісне меню. Рецепт смачного борщу з нутом і грибами

Нут — чудове джерело білка, а значить, він цілком може замінити м'ясо в пісних стравах.

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Зараз віряни дотримуються Великого Посту, але пісний борщ також підійде і для вегетаріанців. Рецептів борщу без м'яса достатньо, його часто варять із грибами, рибою, іноді додають чорнослив, який надає приємного копченого аромату. Але можна додати нут — популярну бобову культуру на Сході.

Саме з нього готують хумус і фалафель. Також із ним подають м'ясо та супи. Це відмінне джерело білка та вітамінів. Фокус розповість, як приготувати смачний борщ із нутом.

Борщ із нутом

Інгредієнти:

нут — 120 г;

жменя сушених білих грибів;

один буряк;

одна морквина;

одна цибулина;

капуста білокачанна — 200 г;

три картоплини;

рослинна олія, яблучний оцет, сіль, зелень, чорний мелений перець.

Важливо пам'ятати, що якщо ви збираєтеся готувати з нутом, потрібно заздалегідь підготуватися. Нут потрібно замочити на ніч у холодній воді, попередньо добре вимивши. І воду краще один раз поміняти. Після цього він швидко звариться.

Вранці залийте нут свіжою водою та варіть до готовності. Піде на це приблизно година.

Сухі білі гриби замочіть у холодній воді на годину. Після наріжте й обсмажте на олії. Воду з грибним ароматом залиште.

Цибулю наріжте кубиками й обсмажте, буряк можете натерти на великій тертці, або нарізати соломкою, так само зробіть і з морквою, обсмажте разом із цибулею, наприкінці можна додати яблучний оцет, або просто додати натертий на дрібній тертці помідор для кислинки.

Грибний настій процідіть, додайте води та поставте на вогонь. Картоплю почистіть, наріжте кубиками та закиньте у воду. Після цього наріжте капусту і додайте до картоплі. Доведіть до кипіння. Додайте овочеву засмажку та варіть, поки картопля і капуста не будуть готові. Додайте нут і гриби, поваріть ще хвилин п'ять, посоліть і поперчіть, додайте дрібно нарізану зелень і дайте борщу настоятися ще хоча б пів години.

Також можна приготувати смачний рибний борщ. Борщ із печеним сомом готують у Херсонській області.