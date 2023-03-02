Простое блюдо с итальянскими корнями. Рецепт "Спагетти на миллион долларов" из TikTok

В соцсетях это блюдо уже бьет все рекорды популярности, так что пора его приготовить и нам.

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Рецепт "Спагетти на миллион долларов" стал невероятно популярен в TikTok. Секрет, скорей всего, в простоте. Требуется форма для запекания и самые обычные ингредиенты. А получается вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

Вообще это не совсем итальянское блюдо. Оно скорей американское, но рецепт его привезли итальянские эмигранты десятилетия назад. Это запеканка из макарон, белого соуса, фарша и тертого сыра.

Чем-то "Спагетти на миллион долларов" напоминает лазанью. Но вместо соуса бешамель в нем используется соус "Альфредо".

Спагетти на миллион долларов

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 250 гр;

Небольшая луковица;

Один сладкий перец (если любите);

Пара зубков чеснока;

Томатный соус маринара – 325 гр;

Сливки — 230 гр;

Две коробки спагетти, или других макарон;

Орегано, базилик, сливочное масло, пармезан, моцарелла, соль и перец.

Обжарьте лук и болгарский перец на сковороде на среднем огне и добавьте говяжий фарш. Также вы можете взять свиной и говяжий фарш напополам. Только свиной брать не стоит, тогда блюдо получится слишком жирным. Добавьте чеснок пропущенный через пресс, орегано и базилик. Когда фарш зарумянится, добавьте соус маринара и перемешайте. Прогрейте немного и выключайте огонь. Также вы можете использовать пюре из консервированных помидоров.

В отдельной кастрюле растопите грамм 50 сливочного масла, добавьте пропущенный через пресс чеснок, сливки и тертый пармезан, посолите и поперчите. Мешайте соус "Альфредо" венчиком, пока он не загустеет.

Одновременно отварите спагетти, или макароны. Хороши в этом рецепте макароны перья, или рожки.

Переложите макароны в посудину для запекания, залейте соусом "Альфредо" и перемешайте. Сверху выложите мясной соус болоньезе, сверху выложите ломтики моцареллы.

Духовку разогрейте до 180 градусов, запекайте свои "Спагетти на миллион долларов" около 20 минут, пока сыр не расплавится.

Подавайте, посыпав свежим базиликом.

Также вы можете приготовить классические спагетти болоньезе с мясным соусом.