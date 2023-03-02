Проста страва з італійським корінням. Рецепт "Спагетті на мільйон доларів" з TikTok

У соцмережах ця страва вже б'є всі рекорди популярності, тож час її приготувати і нам.

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Рецепт "Спагетті на мільйон доларів" став неймовірно популярним у TikTok. Секрет, радше за все, у простоті. Потрібна форма для запікання та звичайні інгредієнти. А виходить смачна та ситна страва для всієї родини.

Взагалі, це не зовсім італійська страва. Вона радше американська, але рецепт її привезли італійські емігранти десятиліття тому. Це запіканка з макаронів, білого соусу, фаршу та тертого сиру.

Чимось "Спагетті на мільйон доларів" нагадує лазанью. Але замість соусу бешамель у ньому використовується соус "Альфредо".

Спагетті на мільйон доларів

Інгредієнти:

Яловичий фарш — 250 гр;

Невелика цибулина;

Один солодкий перець (якщо любите);

Пара зубків часнику;

Томатний соус маринару – 325 г;

Вершки – 230 гр;

Дві коробки спагетті або інших макаронів;

Орегано, базилік, вершкове масло, пармезан, моцарелла, сіль та перець.

Обсмажте цибулю та болгарський перець на сковороді на середньому вогні та додайте яловичий фарш. Також ви можете взяти свинячий і яловичий фарш навпіл. Тільки свинячий брати не варто, тоді страва вийде занадто жирною. Додайте часник, орегано та базилік. Коли фарш зарум'яниться, додайте соус маринару і перемішайте. Прогрійте трохи та вимикайте вогонь. Також ви можете використовувати пюре із консервованих помідорів.

В окремій каструлі розтопіть грам 50 вершкового масла, додайте часник, вершки і тертий пармезан, посоліть і поперчіть. Помішуйте соус "Альфредо" віночком, поки він не загусне.

Одночасно відваріть спагетті, або макарони. Гарні в цьому рецепті макарони пір'я, або ріжки.

Перекладіть макарони в посудину для запікання, залийте соусом Альфредо і перемішайте. Зверху викладіть м'ясний соус болоньєзе, зверху викладіть скибочки моцарелли.

Духовку розігрійте до 180 градусів, запікайте свої "Спагетті на мільйон доларів" близько 20 хвилин, доки сир не розплавиться.

Подавайте, посипавши свіжим базиліком.

Також ви можете приготувати класичні спагетті болоньєзе з м'ясним соусом.