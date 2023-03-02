Без ущерба для вкуса. Рецепт торта "Наполеон" без алкоголя

Готовый торт лучше оставить на некоторое время, чтобы он хорошо пропитался.

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Вариаций рецепта торта "Наполеон" существует немалое количество. Традиционно в тесто добавляют водку или коньяк, где алкоголь выполняет роль разрыхлителя. Он улучшает вкус теста, делает выпечку более вкусной и хрустящей. Однако люди, которые не употребляют спиртное, не жалуют торт из-за наличия в нем алкоголя. Автор блога "Легкие рецепты на каждый день" предложила вариант "Наполеона без алкоголя, причем конечный результат совершенно не уступает по вкусу торту, приготовленному по всем канонам.

Торт "Наполеон" без алкоголя

Ингредиенты:

мука – 800 гр;

сливочное масло (82,5%) – 320 гр

яйцо – 1 шт;

уксус (9%) – 1 ст. л;

ледяная вода – 150 мл.

Для заварного крема:

яйцо – 1 шт;

сахар – 220 гр;

кукурузный крахмал – 40 гр;

молоко – 400 мл;

сливочное масло (82,5%) – 100 гр;

сливки (33%) – 350 мл.

Способ приготовления:

Замороженное в морозилке масло натереть на терке. Муку просеять горкой на рабочую поверхность или в глубокую широкую миску, сверху выложить тертое масло и перетереть все в крошку. Яйцо хорошо перемешать с ледяной водой и уксусом и вылить все в крошку, замесить тесто. При замесе не допускайте, чтобы масло полностью растаяло, иначе коржи получатся жесткими.

Тесто разделить на 10 частей, сложить на посыпанное мукой блюдо и поставить на два часа в холодильник, накрыв пищевой пленкой.

Тем временем готовим заварной крем. Яйцо хорошо взбить с сахаром и крахмалом. Молоко в отдельной посуде довести до кипения, после чего тонкой струйкой ввести в яично-сахарную массу, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Массу в кастрюле с толстым дном варить, постоянно помешивая, пока она не загустеет. После добавить масло комнатной температуры и хорошо перемешать. В идеале заварной крем должен получиться однородным. Крем остудить до комнатной температуры, а затем накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник , тогда переливаем его в тарелку, в которой он будет остывать сначала при комнатной температуре, а потом в холодильнике, накрыв пищевой пленкой. Перед тем, как собирать торт, взбить сливки и добавить в крем, вымешав до однородной массы.

Выпекаем торт. Для этого каждый из 10 кусков теста раскатываем диаметром 18 см. Стоит помнить, что при выпекании коржи уменьшатся до 16 см. Обрезки отделить от коржей и выпекать вместе с ними, чтобы потом перемолоть их в крошку для посыпки готового торта.

Перед тем, как отправлять тесто в духовку, можно наколоть его вилкой, чтобы оно не пузырилось. Выпекать коржи по 8-10 минут до золотистого цвета в духовке, разогретой до 200 градусов.

Готовые коржи перемазать кремом, посыпать торт крошкой сверху и по бокам. Дать торту настояться несколько часов, чтобы он пропитался.

Ранее Фокус писал, как приготовить "Наполеон" без выпечки.