Без шкоди смаку. Рецепт торта "Наполеон" без алкоголю

Готовий торт краще залишити на деякий час, щоб він добре просочився.

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Варіацій рецепту торта "Наполеон" існує чимала кількість. Традиційно до тіста додають горілку або коньяк, де алкоголь відіграє роль розпушувача. Він покращує смак тіста, робить випічку смачнішою і хрумкою. Однак люди, які не вживають спиртне, не шанують торт через наявність у ньому алкоголю. Авторка блогу "Легкі рецепти на кожен день" запропонувала варіант "Наполеона" без алкоголю, причому кінцевий результат зовсім не поступається до смаку торту, приготовленому за всіма канонами.

Торт "Наполеон" без алкоголю

Інгредієнти:

борошно — 800 г;

вершкове масло (82,5%) — 320 г;

яйце — 1 шт;

оцет (9%) — 1 ст. л;

крижана вода — 150 мл.

Для заварного крему:

яйце — 1 шт;

цукор — 220 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

молоко — 400 мл;

вершкове масло (82,5%) — 100 г;

вершки (33%) — 350 мл.

Спосіб приготування:

Заморожене в морозилці масло натерти на тертці. Борошно просіяти гіркою на робочу поверхню або глибоку широку миску, зверху викласти терте масло й перетерти все в крихту. Яйце добре перемішати з крижаною водою та оцтом і вилити все в крихту, замісити тісто. Під час замішування не допускайте, щоб масло повністю розтануло, інакше коржі вийдуть жорсткими.

Тісто розділити на 10 частин, скласти на посипане мукою блюдо і поставити на дві години в холодильник, накривши харчовою плівкою.

Тим часом готуємо заварний крем. Яйце добре збити з цукром і крохмалем. Молоко в окремому посуді довести до кипіння, після чого тонкою цівкою ввести в яєчно-цукрову масу, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Масу в каструлі з товстим дном варити, постійно помішуючи, доки вона не загусне. Після цього додати масло кімнатної температури та добре перемішати. В ідеалі заварний крем має вийти однорідним. Крем остудити до кімнатної температури, а потім накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник, тоді переливаємо його в тарілку, в якій він остигатиме спочатку за кімнатної температури, а потім у холодильнику, накритий харчовою плівкою. Перед тим, як збирати торт, збити вершки і додати в крем, вимішавши до однорідної маси.

Випікаємо торт. Для цього кожен із 10 шматків тіста розкатуємо діаметром 18 см. Варто пам'ятати, що в процесі випікання коржі зменшаться до 16 см. Обрізки відокремити від коржів і випікати разом із ними, щоб потім перемолоти їх у крихту для посипання готового торта.

Перед тим, як відправляти тісто в духовку, можна наколоти його виделкою, щоб воно не пузирилося. Випікати коржі по 8-10 хвилин до золотистого кольору в духовці, розігрітої до 200 градусів.

Готові коржі перемазати кремом, посипати торт крихтою зверху та з боків. Дати торту настоятися кілька годин, щоб він просочився.

Раніше Фокус писав як приготувати "Наполеон" без випічки.