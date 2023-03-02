Картофельная фантазия: как приготовить пюре по-ирландски

Картофельное пюре не будет простым, если за дело берутся ирландцы, добавляя в него орехи, капусту и кое-что еще.

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Картофельное пюре по-ирландски имеет ряд особенностей, резко отличающих его от обычного пюре, приготовленного нами на скорую руку. Во-первых, это белокочанная капуста. Во-вторых, это кедровые орехи. В-третьих, это дижонская горчица. В-четвертых, это понимание того, что мы готовим блюдо ирландской кухни.

Рецепт взят на Smak.ua.

Картофельное пюре по-ирландски

Ингредиенты (на 6 порций)

картофель -1 кг;

капуста белокочанная 0.75 кочана;

кедровые орехи — 2 горсти;

лук репчатый — 1;

сливочное масло 120 г;

чеснок — 1 зубчик;

молоко — 150 мл;

сливки — 100 мл;

укроп;

оливковое масло ;

дижонская горчица;

соль

Картофельное пюре по-ирландски начинаем готовить с варки картофеля. Между тем, на разогретой сковородке подсушиваем кедровые орехи. Чистим и нарезаем тонкими полукольцами лук. Чистим и мелко рубим чеснок.

В сковороде, где обжаривались орехи, разогреваем смесь сливочного и оливкового масла, в него выкладываем лук с чесноком и немного припускаем, откладываем с сторону. Мелко шинкуем четверть кочана капусты, добавляем в сковороду, солим, перемешиваем и обжариваем до готовности.

Половину кочана капусты нарезаем крупными кусками, помещаем в кастрюлю с водой, накрываем крышкой и отвариваем до готовности, после чего сливаем воду и измельчаем капусту в блендере до состояния пюре. В отваренный картофель (вот мы и вспомнили о нем!) вливаем молоко и сливки, добавляем немного сливочного масла, разминаем до однородности, добавляем капустное пюре и дижонскую горчицу, солим и разминаем окончательно.

Выкладываем на блюдо пюре, сверху — обжаренный лук с чесноком, посыпаем все кедровыми орехами и укропом. Именно так и выглядит картофельное пюре по-ирландски!