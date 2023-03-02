Картопляна фантазія: як приготувати пюре по-ірландськи

Картопляне пюре не буде простим, якщо за справу беруться ірландці, додаючи в нього горіхи, капусту та ще щось.

Related video

Картопляне пюре по-ірландськи має ряд особливостей, що різко відрізняють його від звичайного пюре, приготовленого нами нашвидкуруч. По-перше, це білокачанна капуста. По-друге, це кедрові горіхи. По-третє, це дижонська гірчиця. По-четверте, це розуміння того, що ми готуємо страву ірландської кухні.

Рецепт взятий на Smak.ua.

Картопляне пюре по-ірландськи

Інгредієнти (на 6 порцій)

картопля -1 кг;

капуста білокачанна 0.75 качана;

кедрові горіхи — 2 жмені;

цибуля ріпчаста — 1;

масло — 120 г;

часник — 1 зубчик;

молоко — 150 мл;

вершки – 100 мл;

кріп;

оливкова олія ;

діжонська гірчиця;

сіль

Картопляне пюре по-ірландськи починаємо готувати з варіння картоплі. На розігрітій сковорідці підсушуємо кедрові горіхи. Чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями цибулю. Чистимо і дрібно рубаємо часник.

У сковороді, де обсмажувалися горіхи, розігріваємо суміш масла та оливкової олії, у нього викладаємо цибулю з часником і трохи припускаємо, відкладаємо набік. Дрібно шаткуємо чверть качана капусти, додаємо в сковороду, солимо, перемішуємо і обсмажуємо до готовності.

Половину качана капусти нарізаємо великими шматками, поміщаємо в каструлю з водою, накриваємо кришкою і відварюємо до готовності, після чого зливаємо воду і подрібнюємо капусту в блендері до пюре. У відварену картоплю (ось ми і згадали про неї!) вливаємо молоко і вершки, додаємо трохи вершкового масла, розминаємо до однорідності, додаємо капустяне пюре та дижонську гірчицю, солимо і розминаємо остаточно.

Викладаємо на блюдо пюре, зверху — обсмажену цибулю з часником, посипаємо все кедровими горіхами та кропом. Саме так і виглядає картопляне пюре по-ірландськи!