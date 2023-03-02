Медальоны из цветной капусты: просто и вкусно
За пять минут до окончания запекания капусту посыпают моцареллой и зеленью.
Переоценить пользу цветной капусты очень трудно. В ней содержится витамин С, витамин А, витамины группы В и витамин РР, а также масса микроэлементов, положительно влияющих на организм. Именно поэтому она должна быть в рационе каждого, кто беспокоится о своем здоровье. Предлагаем приготовить медальоны из цветной капусты по рецепту кулинарного блогера Юлии Муртазиной. Блюдо получается нежирным, полезным ир очень сытным.
Медальоны из цветной капусты
Ингредиенты:
- цветная капуста – 2 кочана;
- чеснок – 2 зубчика;
- твердый сыр – 30 гр;
- моцарелла – 100-150 гр;
- зелень;
- перец красный и черный молотый;
- соль;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
Оборвать с капусты нижние листья, а стебель оставить, разрезать кочан пополам, затем эти две части еще раз разрезать пополам пластами. Главное – не резать тонко, чтобы они не распались.
Сложить капусту на противень, застеленный пергаментной бумагой. В небольшой миске смешать чеснок, сыр тертый, оливковое масло, специи по вкусу.. Смазать этой смесью каждый кусок капусты с обеих сторон, можно добавить еще оливковое масло к каждому медальону.
Отправить капусту в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
Пока капуста запекается, натереть моцареллу и порезать зелень. Вынуть капусту из духовки, посыпать измельченным сыром и зеленью и снова отправить запекаться примерно на пять минут.
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