Медальйони з цвітної капусти: просто та смачно

За п'ять хвилин до закінчення запікання капусту посипають моцарелою та зеленню.

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Переоцінити користь цвітної капусти дуже важко. У ній міститься вітамін С, вітамін А, вітаміни групи В та вітамін РР, а також маса мікроелементів, що позитивно впливають на організм. Саме тому вона має бути в раціоні кожного, хто турбується про своє здоров'я. Пропонуємо приготувати медальйони з цвітної капусти за рецептом кулінарної блогерки Юлії Муртазіної. Страва виходить нежирною, корисною і дуже ситною.

Медальйони з цвітної капусти

Інгредієнти:

цвітна капуста — 2 качана;

часник – 2 зубчики;

твердий сир – 30 г;

моцарела – 100-150 гр;

зелень;

перець червоний та чорний мелений;

сіль;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

Обірвати з капусти нижнє листя, а стебло залишити, розрізати качан навпіл, потім ці дві частини ще раз розрізати пластами навпіл. Головне – не різати тонко, щоб вони не розпалися.

Скласти капусту на лист, застелений пергаментним папером. У невеликій мисці змішати часник, сир тертий, оливкову олію, спеції за смаком. Змастити цією сумішшю кожен шматок капусти з обох боків, можна додати ще оливкову олію до кожного медальйону.

Відправити капусту в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

Поки капуста запікається, натерти моцарелу і нарізати зелень. Вийняти капусту з духовки, посипати подрібненим сиром та зеленню і знову відправити запікатися приблизно на п'ять хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати трубочки з капустою, які стануть альтернативою пиріжкам.