Украинский апгрейд. Как приготовить картофельные зразы

Картофельные зразы были изобретены в Литве, и позже усовершенствованы в Украине.

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Картофельные зразы — исторически, блюдо литовской кухни. Но украинцы внесли в него существенные усовершенствования, сделав своего рода кулинарный апгрейд. Сейчас — это фаршированный картофель, очень сытный и калорийный, с самой разной начинкой — мясо, грибы, капуста.

Есть картофельные зразы рекомендуется на обед или ужин, но ни в коем случае не на завтрак: еще не проснувшемуся организму будет сложно переварить такой "подарок". Готовим это блюдо по рецепту UkraineFood.

Картофельные зразы

Ингредиенты

телятина — 100 г;

картофель — 3;

чеснок — 1 зубчик;

морковь — 1;

лук репчатый — 2;

зелень ;

лавровый лист;

мука;

растительное масло;

соль, перец

Картофельные зразы — блюдо достаточно простое. Сначала отвариваем картофель, морковь, лук, чеснок. Берем телятину, делаем из нее фарш (или покупаем уже готовый). Немного обжариваем его на сковороде. Отваренные морковь, лук и чеснок пропускаем через мясорубку.

Картофель превращаем пюре. Берем небольшую его порцию, делаем лепешку, выкладываем на нее начинку из овощей и фарша. Закрепляем картофель по краям, обваливаем в муке — должна получиться прочная котлетка, которая не рассыплется на сковороде. Обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Картофельные зразы по-украински готовы! Подаем их со сметаной или томатным соусом.