Український апгрейд. Як приготувати картопляні зрази

Картопляні зрази: винайдено в Литві, вдосконалено в Україні

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Картопляні зрази – історично, страва литовської кухні. Але українці внесли суттєві вдосконалення, зробивши своєрідний кулінарний апгрейд. Зараз — це фарширована картопля, дуже ситна і калорійна, з різною начинкою — м'ясо, гриби, капуста.

Вживати картопляні зрази рекомендується на обід або вечерю, але в жодному разі не на сніданок: організму, що ще не прокинувся, буде складно переварити такий "подарунок". Готуємо цю страву за рецептом UkraineFood.

Картопляні зрази

Iнгредiєнти

телятина – 100 г;

картопля — 3;

часник — 1 зубчик;

морква — 1;

цибуля ріпчаста — 2;

зелень;

лавровий лист;

борошно;

олія;

сіль, перець

Картопляні зрази – страва досить проста. Спочатку відварюємо картоплю, моркву, цибулю, часник. Беремо телятину, робимо з неї фарш (або купуємо готовий). Трохи обсмажуємо його на сковороді. Відварені моркву, цибулю та часник пропускаємо через м'ясорубку.

Картоплю перетворюємо на пюре. Беремо невелику його порцію, робимо коржик, викладаємо на неї начинку з овочів та фаршу. Закріплюємо картоплю по краях, обвалюємо в борошні — має вийти міцна котлетка, яка не розсиплеться на сковороді. Обсмажуємо з двох сторін на олії.

Картопляні зрази по-українськи готові! Подаємо їх зі сметаною чи томатним соусом.